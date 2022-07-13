才說經濟萎縮 又報6月出口反彈

中國/貿易

根據中國官方數據顯示，隨着疫情限制的取消，中國6月份的出口出現激增，而進口則在經濟不確定性中急劇放緩。

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據法新社今天報道稱，中國6月出口意外回升。中國繼續實施嚴格的清零防疫戰略對抗新冠病毒，特別是稱要保護相對不少未接種疫苗的老年人。

今年春天，經濟首都上海被禁閉了兩個月，以應對全國性的疫情，這是自2020年以來最劇烈的一次疫情。中國最大的城市擁有世界上最大的港口之一，是國際貿易的一個戰略要地。周三公布的中國海關數據顯示，6月份，中國的海外銷售額同比猛增17.9%。

接受金融新聞機構彭博社調查的分析師原本預計會放緩（12.8%），而在5月份上升了16.9%。

據中國海關發言人李魁文說，對外貿易已經 "明顯 "回升，他在媒體面前承認還有一些不明確的 "不穩定和不確定因素"。針尖資產管理公司的經濟學家張志偉警告說，出口的強勁勢頭可能不會持續，發達國家對消費品的需求現在正轉移。

在過去的兩年裡，中國的出口從世界其他國家對新冠病毒保護產品的需求中大大受益。但隨着許多國家恢復正常生活，這種需求現在正在下降。

美國和歐洲經濟衰退的威脅，加上新一波新冠病毒疫情擴散的風險，也在削弱對中國產品的需求。中國6月份的進口大幅放緩（同比增長+1%），而上個月則是增長4.1%。

法新社說，6月，中國的貿易順差急劇上升至974億美元（970億歐元）。一個月前，中國的順差為787億美元。