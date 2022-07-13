新冠病毒爭議：中國部分停檢進口產品

中國/新冠病毒

中國衛生部宣布，中國將停止檢測一些進口商品是否存在冠狀病毒，法新社認為中國政府試圖在預防疫情和對經濟放緩的擔憂之間取得平衡。中國報告檢測進口產品發現新冠病毒或殘餘，引發爭議，也遭產品被指檢測出有新冠病毒的國家不滿甚至狀告世貿組織。但中國仍然維持對冷凍食品等進關檢測。

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據法新社今天報道稱，中國說停止對部分進口產品作新冠病毒檢測。根據中國 衛生部周二公告，煤炭、礦產品、食品和動物飼料等非冷藏和非冷凍貨物現在將被允許進入中國，而無需進行檢測。

中國一直在執行嚴格的防疫政策，稱為保護接種疫苗比率不高的中國老年人口。中國並從2020年開始對從國外運來的貨物進行調查，並對進口產品的外包裝進行消毒。

法新社說，中國當局有時將中國爆發的流行病歸咎於進口產品感染。但這些耗時的測試和消毒工作偶爾會造成瓶頸。例如，數千噸熱帶水果滯留在越南一側的邊境，司機在等待進入中國的許可。

但中國衛生部周二表示，"高風險 "的進口貨物仍將不得不進行消毒。據中國衛生部解釋，該決定旨在確保工業和供應鏈的穩定，並強調在任何情況下，在室溫下，冠狀病毒只能在大多數物體的表面短暫生存。

根據規定，冰鮮和冷凍產品將繼續接受檢測。

法新社說，自2020年以來，中國一直在實施清零政策，包括通過有針對性的遏制、對檢測結果呈陽性的人進行檢疫以及對旅行進行監測，儘可能防止出現新的病例。但是這種清零戰略正造成經濟減緩，供應鏈經常被打亂，企業關閉，消費下降，更多的人被解僱。