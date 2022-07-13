美國總統拜登前往以色列，開啟中東訪問行程

美國/中東

美國總統拜登周三到訪以色列，從而開啟對中東地區為期三天的訪問行程。以色列為本次行程的第一站，隨後，拜登還將前往巴勒斯坦及沙特阿拉伯。出席由海灣合作委員會成員國組織及埃及等三個國家主辦的峰會。

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美國總統抵達以色列之後，在耶路撒冷逗留兩天，會晤以色列領導人，隨後將在周五與巴勒斯坦權力機構領導人阿巴斯在約旦河西岸會面。

本次行程的最後一天，拜登將前往沙特阿拉伯第二大城市吉達出席海灣合作委員會和其他組織共同主辦的峰會。與會國家包括來自埃及、伊拉克、約旦以及海灣合作委員會等10多個國家和地區的領導人。

在以色列，美國總統將與該國領導人討論以色列如何面對伊朗以確保自身安全，包括整合以色列與海灣阿拉伯國家的防空能力。

在約旦河西岸，拜登將尋求重啟與巴勒斯坦民族權力機構的關係。此前，特朗普政府停止了對巴勒斯坦的援助，並關閉了美國設在耶路撒冷為巴勒斯坦人提供服務的領事館設施。

在吉達出席海灣阿拉伯合作委員會成員國及埃及、伊拉克和約旦舉辦的峰會時，美國總統將闡明美國參與地區事務的願景。拜登還將會晤沙特國王和王儲，以修復兩國關係。

美國官員表示：這是拜登上任以來首次出訪中東，主要目的之一是推動以色列和沙特阿拉伯之間的關係正常化。這兩個歷史上敵對的國家，是美國在該地區最重要的盟友。

法新社報道認為：拜登本次中東之行旨在促進地區穩定，改善以色列的地位，助其全面融入該地區，阻止伊朗的影響以及俄中兩國的滲透。

面對降低油價的強大壓力，美國總統將努力敦促海灣盟國增加石油產量以緩解全球能源危機。