蓬佩奧：朝核問題是中國共產黨的問題

韓國

第13屆亞洲領導力會議（ALC）於７月13日至14日舉行，本次會議的主題是“新常態時代：尋找大轉換的鑰匙”，美國前國務卿蓬佩奧在ALC公開對談中表示：“從某種角度來說，朝鮮核武器只是中國核武器計畫的延長線。”

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韓國的朝鮮日報日前以：蓬佩奧:"金正恩相信美國，但習近平阻撓朝鮮無核化"為題刊文並報道說：蓬佩奧還表示：“在我和特朗普與金正恩會面前，（朝鮮）總會先與中國共產黨會面”，“我還得知，在我與金正恩進行真摯交談離開（朝鮮）後，習近平（給金正恩）來電稱，‘你敢跟那個國務卿那麼做試試’。”

蓬佩奧表示：“他（金正恩）雖有意朝其他方向採取行動，但他也知道朝鮮的經濟、生計以及自己能夠持續統治朝鮮都依靠習近平和中國。”他還表示：“在中國共產黨看來，朝鮮是重要的緩衝國家，是分散美國精力的工具”，“中國知道，我們需要資源來阻止朝鮮核武器。”

2018年3月，時任中央情報局（CIA）局長期間曾秘密訪平壤與金正恩舉行首次會面的蓬佩奧說：“只要是維繫權力所需的事，無論是刺殺家人還是其他，他都做好了準備”，“這一點在與我交涉時也可以看出”，他評價金正恩稱：“很果斷，不會給美國任何好處。”

關於美國國務院內也有很多人不相信金正恩的無核化意志，蓬佩奧表示：“我感覺金正恩是想走正道的。他知道，在2022年領導一個‘孤立國家’、‘隱遁王國’非常困難。”對於朝鮮最近拒絕對話，接連發動挑釁一事，蓬佩奧認為：“應該從回歸特朗普政府第二年中期的制裁水平開始着手”，“（高強度的制裁）能夠給金正恩造成真正的壓力，讓他就無核化進行認真的對話。”

任期內一直主導對中國採取超強硬政策的蓬佩奧表示：“中國試圖將全球所有國家都變成自己的屬國（vassal state）。”針對“是否認為中國的朝鮮半島政策目標也是將其變成中國共產黨統治下的屬國”的提問，他表示：“是的。這種事都是從靠近本國的鄰國開始的。”他還預測稱：“將面臨政治、經濟高壓，逼迫你做出屈服於習近平要求的選擇，而這個選擇也將符合中國的利益，而非屈服者。”

關於中國進攻台灣的可能性，蓬佩奧表示：“這是他（任期內）考慮亞太相關問題時一直是最優先關注的問題。”他表示：“每當與楊潔篪、王毅、習近平等中國共產黨當局者舉行會晤時，開場白都是（中方）‘應該統一’的主張，彷彿台灣是什麼脫離出去的殘黨國家”，他認為：“必須向台灣切實提供能夠保護本國的工具和資源。”

美國前國防部長馬克·埃斯珀在最近出版的回憶錄《神聖的誓言》中寫道，蓬佩奧為勸說希望駐韓美軍撤軍的特朗普，曾表示：“作為連任後的優先事項。”對此，蓬佩奧迴避正面回答稱：“與總統的對話不便提及”，但他表示：“駐韓美軍對美國國民具有重大意義。”他還表示：“韓國有責任在保護本國國民方面成為領導者”，“若想迎接中國共產黨的挑戰，不暴露弱點是至關重要的。如果我們沒有持續向韓國國民提供他們所需的支援的覺悟，便會成為弱點。”