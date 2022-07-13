賀錦麗正說著話 兩名中國使館武官遭太平洋島國論壇會議警方驅離

中國/武官

美國副總統賀錦麗今天在太平洋島國論壇發表視訊演說之際，有2名中國武官混進論壇會場的媒體區，當場被眼尖的外媒記者識破，他們最後遭到斐濟警方驅離現場。

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據中央社今天報道稱，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）峰會12日在斐濟首都蘇瓦（Suva）登場。美國副總統賀錦麗13日在太平洋島國論壇發表視訊演說之際，有2名中國武官混進論壇會場的媒體區。據英國衛報（The Guardian）稱，事發當時，這2名中國武官正在參加論壇的一場漁業機構會議，賀錦麗則在會中宣布美國加強區域參與相關措施。

儘管這2人與媒體記者坐在一起，但其中1人被替衛報報道論壇新聞的斐濟記者莫沃諾（Lice Movono）認出，指認對方是中國駐斐濟大使館的一名武官。莫沃諾表示，她之所以認得對方，是“因為我與他曾互動至少3次”，包括上月中國外交部長王毅訪問蘇瓦期間，記者被趕出活動現場，還被禁止提問。

據莫沃諾說，該名武官就是“把我們趕走，並下令其他人驅離我們的官員之一。所以我走到他面前，直接詢問他，‘你是以什麼身分來此，是中國大使館官員還是新華社記者？這裡是媒體區。’結果他搖搖頭，好像在告訴我他不懂英語。”

莫沃諾隨即通知會議現場工作人員，會場人員叫她通知警方，後來警員將這2名男子帶離現場。此後外交消息人士證實，這2人是來自中國的武官和副武官，任職於中國駐斐濟大使館。