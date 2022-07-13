“魔”“道”繼續鬥：中國官方整治網絡規避檢查的“諧音字、變體字”

中國/網絡審查

中國牆內敏感詞彙多，中國人改以拼音縮寫或諧音字規避，中國微博對此再度加強言論審查力道，今日宣布將對“‘諧音字、變體字’傳播不良信（訊）息的違規行為”加強整治，並且歡迎檢舉。中國網絡出現的“諧音字、變體字”現象，更多涉足於政治敏感領域。有部分中國網友質疑此舉與中國明星的粉絲爭議有關，但無論原因，實際上就是言論審查再加強。

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據自由時報今天報道稱，中國嚴格限制言論自由，微博上一般詞彙也會被判讀為敏感詞彙，使貼文被“夾文”、“限流（貼文被秘密屏蔽）”處理，中國網友只能以拼音縮寫、諧音字、表情圖像emoji或各種隱晦方式規避，例如“政府”寫成“zf”、“政治立場”變成“zzlc”、“人民幣”變成“軟妹幣”和“米”、“笑死了”改成“笑不活了”，畸形政策形塑出該國畸形的發文習慣。

據該報道說，對此，微博再度加強言論審查力道，今日上午透過官方帳號公告，將對微博上“利用諧音字、變體字等‘錯別字’發布、傳播不良信（訊）息的違規行為開展集中整治”。微博指，整治內容主要針對者有3，分別為“加大對利用‘錯別字’藉機傳播不良信（訊）息等違規行為的排查清理力度”、“健全平台用語管理機制，完善關鍵詞識別模型”、“通過建立正向激勵機制、加強站內宣介等方式，引導站內用戶規範使用漢字”，並歡迎檢舉。

自由時報稱，中國網友氣炸，表示“把原詞開放了就誰會想用諧音和拼音縮寫？”、“為啥用諧音字？難道不是因為有些很正常的字詞發出來，都是敏感詞彙嗎？”、“真要整治，就得想想當初把人逼得不得不使用這種語言的原因”、“要不取消輸入框吧，讓大家只能接受信息灌輸不能發表看法，為什麼打諧音心裡沒點數嗎？還不是會被夾”。還有中國網友狂刷火星文嘲諷，“90後哋焱暒妏叒婹蓯偅炪茳煳孒（90後的火星文又要重出江湖了）”、“姒後，洎們僦適樣窷兲叭（以後，咱們就這樣聊天吧）”。