上海傳又啟部分方艙醫院

中國/上海/新冠病毒

中國官方今天公布新增292例本土病例（含確診與無癥狀感染者），其中甘肅單日增100例，蘭州市針對4區升級至“嚴格”臨時性管控；上海部分地點重啟方艙，居委建議民眾備好14天糧食。另官方否認機場取消航班。

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據中央社今天報道，上海疫情升溫，需被隔離管控的確診人數增多，上海已重啟部分隔離點方艙。居委建議民眾備好14天糧食。蘭州也升級管控。

據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，13日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診新冠病毒121例，當中本土確診86例。另外有本土新增無癥狀感染者206例。

中國疫情另一個關注點是上海，作為全國金融商業中心，其疫情情勢牽動全國經濟，13日新增本土病例47例（5例確診與42例無癥狀感染者），因需被隔離管控的確診人數增多，上海已重啟部分隔離點方艙作為密切接觸者的集中隔離場所。