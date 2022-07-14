中國“爛尾樓”的房主罷付月供

中國/房地產

中國的房主們因為一些開發商的不穩定狀況而拒絕支付他們的月供抵押貸款，這有可能進一步打擊中國陷入困境的房地產行業。

廣告 繼續瀏覽後續

中國出現因拖延建築期限而疲憊不堪的房主罷付每月貸款現象。而長期以來，房地產一直是中國經濟增長的支柱，在這個房產所有權往往是年輕人結婚前提條件的國家，生活水平的提高和購買狂潮曾刺激房地產。但是，與新冠病毒疫情有關的不確定因素正在打擊經濟活動並拖累家庭收入，這使買家失去信心，而此時中國的許多房地產集團正處於財務困境。

由於缺乏現金，一些開發商無法繼續施工，無法及時交出未建好的房屋。因此，根據房地產公司CRIC周三公布的數據，中國各地至少有100個項目的業主現在拒絕每月付款。這些建房項目分布在50個不同的城市。其中一些正在經歷重大延誤，而在其他情況下，業主仍未在最初計畫的日期拿到鑰匙。

據美國投資銀行傑富瑞(Jefferies)的分析師說："（受影響項目的）名單在過去三天里每天都在翻倍，他們認為開發商的損失為3880億元人民幣（575億歐元）。

預售是在中國出售房產最常見的方式。而房地產和建築業佔中國GDP的四分之一以上，曾在2020年推動了新冠病毒疫情後的經濟復蘇。

但為了減少該行業的債務，中國官方已經收緊了對開發商的信貸條件。因此，許多房地產開發商缺乏現金，包括該行業的頭號人物恆大。

據野村銀行周四警告說，在這種情況下，每月的罷付 "特別令人擔憂"，因為它有可能將“危機”從房地產行業蔓延到金融系統。

據財經新聞社彭博社周四寫道，當局本周已經舉行了幾次緊急會議，但沒有引用消息來源。據彭博社報道，中國住房部已經與金融監管機構和中國的主要銀行進行了會晤。