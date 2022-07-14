反送中中槍的抗議者被抓後今天出庭受審

香港/反送中

香港司法剛剛庭審”王婆婆“引發關注，當地法庭今天再審一名反送中運動中抗議但也遭警方開槍擊中胸部受傷倖存的抗議者。據香港警方表示，在2019年民主抗議活動中被警方開槍受傷的香港男子周四齣庭，此前他躲藏了一年多，經常在偷渡者手中的悲慘條件下度日。

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法新社今天報道稱，香港男子音譯為曾志堅Tsang Chi-kin在2019年反送中抗議活動中被槍傷後被捕。21歲的曾志堅是2019年震撼香港的抗議活動中第一個被警方開槍槍傷的人。在他和一群示威者襲擊警察時，他胸部中彈。傷愈後，他因暴亂和襲警罪被起訴，但在2020年底曾志堅棄保失蹤。

14日周四，曾志堅再次出現在警方的拘留所里，據香港親北京的媒體報道說，曾志堅與其他三人在試圖乘快艇逃往台灣時被攔截。

但當地國家安全警察拒絕證實這一逃跑企圖。香港警方在周四的新聞發布會上詳細介紹了這四名年齡在16至24歲之間的逃犯如何試圖在美國領事館尋求庇護，但沒有成功，然後在一個走私團夥的手中躲藏了一年多。

據香港高級警員史蒂夫-李說，曾志堅和他的同伴在周三被捕時處於絕望之中，身無分文，均"瘦弱而沮喪"。據警方說，一個社交網絡鏈的成員曾答應幫助這四個年輕人逃走，但必須付費。據稱，組織偷渡者把他們藏在一個沒有窗戶的工業建築里，"條件非常惡劣"。為了變換藏身之處，他們躲在密封的紙箱裡。

據警方說：從心理上講，這非常困難，他們覺得自己是奴隸被買賣。

據警方說，曾志堅和他的同伴向走私者支付了40萬港幣（5.1萬歐元），還自作視頻以籌集捐款，但沒有得到任何回報。

據香港執法官員說，他們已經逮捕了一名幫助走私者的34歲倉庫工人，並正在尋找其他10名逃往國外，包括英國的嫌疑人。

據法新社說，曾志堅頭髮蓬亂齊肩，面部表情獃滯，在法庭上目光茫然。但據控方說，他是一個有 "極端的逃跑風險"的人，必須拘留，等待9月13日再出庭。