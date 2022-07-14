彭博社：習近平訪問香港後 神隱13天引發臆測

中國/習近平/香港

中國國家主席習近平7月1日訪問香港，參加主權移交25周年慶祝活動後，至今已神隱13天。這趟香港之旅也是新冠病毒疫情爆發後，習近平首度離開中國大陸。習近平6月30日在香港與各界人士合照時，香港民建聯立法會議員何俊賢戴着口罩站在習近平的後方，何俊賢於7月2日確診。香港“南華早報”消息說，立場親北京的香港教育工作者聯會會長黃均瑜6日曾說，習近平“冒着生命危險，來到香港發表演說”。

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據中央社今天引述消息報道說，習近平訪問香港後神隱13天引發臆測。彭博（Bloomberg News）報道稱，根據政府資料，習近平這次沒有公開露面的時間是今年以來最久。習近平神隱13天的原因不明，且他低調的露面行程經常在事情過後數天才會公開，如此作法可能是基於安全考量。

不過，在他消失期間，中國國營媒體倒是發布了據稱來自習近平的書面訊息。

據消息，習近平上一次長時間神隱是介於2月7日至16日，大約是北京冬季奧運會期間。去年8月1日至16日，他也曾從大眾眼前消失。傳統上，每年8月中國政壇菁英通常都會前往北戴河海濱別墅區開會。不過，國務院總理李克強、全國政協主席汪洋近日都參加了公開活動，代表今年的這場秘密會議尚未登場。

目前外界仍不清楚習近平的新冠疫苗接種情況，習近平在結束為期2天的香港行程後，於7月1日離開香港，且他訪港期間，晚間還特別返回深圳，沒有在香港過夜。習近平6月30日在香港與各界人士合照時，香港民建聯立法會議員何俊賢戴着口罩站在習近平的後方。何俊賢當天的新冠病毒篩檢結果為陰性，但他於7月2日確診，並根據“隔離令”開始自我隔離。

該報道稱，此次出訪是習近平首度踏足一個每天新增數千人染疫的城市，也是2020年1月武漢市因疫情封城的數天前、他訪問緬甸以來，習近平首次離開中國大陸。他堅定不移的“清零”防疫政策導致他取消所有國際出訪，並改由視訊參與多場重要政治峰會。

據“南華早報”說，立場親北京的香港教育工作者聯會會長黃均瑜6日曾說，習近平“冒着生命危險，來到香港發表演說”。

中央社引述報道說，中國目前要求入境旅客在飯店或政府相關設施隔離7天，之後進行3天居家健康監測。上月底宣布的這項調整被視為中國防疫政策至今以來最大轉變，但外界無法判斷習近平本人是否也必須遵守此類規定。