權威官媒為“清零”護航 是否因有爭議？

中國/清零

中國“動態清零”政策下，多地疫情仍不斷反覆，經濟民生受到的衝擊也持續顯現。中共黨媒人民日報今天起刊發系列評論，重申必須堅持動態清零的總方針，強調要凝聚抗疫共識。

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據中央社署名張淑伶今天報道稱，官媒出手凝聚共識，稱中國防疫最好堅持動態清零。

自新冠病毒疫情在2020年初爆發以來，儘管病毒歷經變異，全球逐步採取開放措施，但中國仍堅持要對疫情動態清零，也就是“發現一起、撲滅一起”，在海內外都引發爭議。人民日報今天刊發評論部的署名文章“我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的——毫不動搖堅持‘動態清零’總方針”，是系列評論的第一篇。

文章引述中共總書記習近平日前在湖北省武漢市考察時強調：“我們有中國共產黨領導，有社區這個重要基層基礎，有能力也有實力實行動態清零政策，直至取得最後勝利”以及“如果算總帳，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的”。

文章重申官方的論述，指中國有14億多人口，老年人口數量巨大，還有相當數量的兒童和有禁忌症無法接種疫苗的人群，“疫苗接種率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障”，且各地醫療衛生條件存在差異。如果短期內大量人群被感染，進而出現大量重症和死亡病例，導致醫療資源擠兌，後果不堪設想。

據中央社說，中國官方至今仍表示要堅持動態清零，防疫政策被認為具政治考量。