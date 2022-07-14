西安李強玩忽職守怠慢疫情遭革職法辦

中國/清零/西安

據中國有關當局表示，一名中國官員因玩忽職守，以及 "沉迷於電子遊戲"而被解職，因他的失職而導致一名婦女疫情期間在醫院門外流產。

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據法新社引據引述中國官方消息報道稱，中國北方城市西安的緊急醫療中心主任音譯為李強是今年1月份因該醜聞而受到譴責的官員之一。

一名即將分娩的婦女被拒絕進入擁有1300萬人口的城市的一家醫院，理由是她沒有有效的PCR測試證明，當時正值去年冬天的疫情封城期。該女性流產的消息，以及照片被公布在互聯網上，引發了人們的強烈不滿，並對有時過度應用某些針對新冠病毒疫情的限制進行了激烈的辯論。

據中國共產黨地方紀律監察部門周二表示，李強已被免職，今後禁止擔任公職，並將被送上法庭。 該聲明指責他玩忽職守和腐敗。聲明說，李強的工作是幫助受難者和受傷者，但他 "無視人民的重大利益"。官方說，"李強的極大不負責任導致了幾起嚴重事件，在互聯網上引起了極大的反響，也在社會上造成了負面的影響。"

官方聲明還指責李強接受宴會邀請、賄賂和 "長期沉迷於智能手機電子遊戲"，導致他忽視了應有的領導職責。

法新社說，中國政府在支持電子遊戲產業的同時，也打算打擊有時非常強烈的兒童成癮現象。近年來，官方限制了未成年人在線遊戲的時間。

自2020年以來，中國一直在實施清零戰略，其中包括有針對性的封鎖，大規模的篩查活動，以及對檢測結果呈陽性的人進行強制性的監控隔離。自去年以來，在西安和上海等被禁封的城市，幾起民眾被拒絕進入醫院的案件激起了公眾輿論怒火，並促成了對疫情措施的某種厭倦。