中國次季和上半年GDP均遜預期 半年2.5% 官認達全年目標「有挑戰」

中國/經濟

受疫情和「清零」政策影響的中國，第二季國內生產總值 (GDP) 增長大幅放緩至0.4%，低於市場預期的0.9%至1.2%，較首季GDP大跌4個百分點，創2020年初疫情以來的最慢經濟增長。而以上半年計算，GDP更是按年增長2.5%，較市場預期低約0.4個百分點。統計局發言人付凌暉表示，實現全年5.5%的增長目標「有挑戰」。

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據通訊社調查，超過十位首席經濟學家對中國今年GDP預期的中位數為4.3%，而人民銀行貨幣政策委員會委員、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴早前亦已表示，雖然中國經濟在今年下半年將會出現強勁反彈，但全年5.5%的增長目標將難以實現。

中國統計局今(15日)早公布最新經濟數據，第二季和半年的經濟增長均遜於預期，付凌暉指出，今年以來，國際環境更趨複雜嚴峻，國內疫情多發散發，不利影響明顯加大，經濟發展極不尋常，超預期突發因素帶來嚴重衝擊，5月起，經濟回穩，但第二季度而言，經濟下行壓力明顯增大，保持增長已不容易，實現全年5.5%左右的目標有挑戰，但中國的經濟長期向好基本面沒變，經濟韌性強的特性明顯，相信隨着一攬子的推動措施見效，經濟有望逐步改善。

根據公布，中國第二季其他經濟數據發展不一，但綜合首季而言，上半年的工業、零售和投資數據普遍勝過預期，例如上半年全國規模以上工業增加值按年增長3.4%；社會消費品零售總額近21.04萬億元人民幣，按年下跌0.7%；全國固定資產投資按年增長6.1%。

就業方面，上半年全國城鎮新增就業654萬人，佔全年增長目標約六成，全國城鎮調查失業率平均為5.7%，其中第二季平均為5.8%。當中，6月16至24歲人口調查失業率進一步升至19.3%，再創2018年有數據以來新高。統計局發言人付凌暉解釋，今年高校畢業生創新高，加劇青年就業壓力，令有關年齡群組的失業率處於較高水平，期望隨着經濟恢復，穩就業政策見效，促進情況持續向好。

個人消費方面，上半年中國居民消費價格（CPI）年增1.7%，第二季年增2.3%。另外，居民人均可支配收入為1.85萬元人民幣，同比增長4.7%，扣除價格因素，實際增長亦有3%。