中國經濟遭重創 動態清零是主因

中國-新冠病毒

2022年2月20日，中國國家主席習近平在北京舉行的2022年冬奧會閉幕式上揮手致意。一個月後的3月28日，上海封城。剛剛公布的統計數字顯示，中國第二季度經濟增長僅有0.4%，專家歸咎於動態清零和房地產低迷。

中國官方公布數據顯示，第二季度經濟增長僅為0.4%，這是中國自2020年第一季度爆發新冠疫情經濟出現28年來首次萎縮以來最低的增速。專家認為清零政策是造成中國經濟不振的主因。

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清零政策代價巨大

華爾街日報分析認為為，“中國經濟增長率創下兩年多來最低水平，體現出在這個全球第二大經濟體，政府的動態清零防疫政策給經濟帶來的代價之大。”

中國第二季經濟增長如此低的程度甚至超過許多經濟專家的悲觀估計和市場預期，法新社之前調查過的一個分析團隊曾預測中國第二季經濟增長為1.6%。接受華爾街日報調查的經濟學家則預測為0.9%。

一些專家認為造成中國經濟增長大倒退的主因一是清零政策，二是房地產。中國自2020年春季起嚴格實施大範圍封鎖抗疫措施，一度曾對防疫起到積極作用，中國工廠也迅速恢復開工。

但後來在疫情形勢普遍好轉，奧米克戎病毒變種毒性減輕，全球多數國家普遍採取開放性防疫的情況下，中國領導人習近平仍要求堅持動態清零不動搖。結果，中國許多城市，甚至一個省，一經發現新一波疫情，就立即大規模檢測，嚴格隔離，實施封鎖。

中國經濟中心上海，4月至5月實施動態清零，居民足不出戶長達兩個月，許多企業關閉，封控一直延伸至6月初，市場普遍預計上海經濟大幅放緩，但其幅度仍遠遠超過預期，根據官方數據，上海第二季負增長13.7%。

法新社援引專家分析，清零措施給中國經濟沉重打擊，眾多企業、工廠，商店被迫停工關店，供應鏈陷於緊張。

除了清零，房地產萎靡不振更是雪上加霜。6月份，官方數字顯示，新房價格再次收縮（同比-0.5%）。這是該指數第二個月的下降，該指數彙總了中國70個城市的平均價格。

此外，澳新銀行的經濟學家Betty Wang強調，"越來越多的買家因為經濟放緩和施工進度或開發商交接鑰匙的延遲而停止每月付款"。專家警告，房地產危機的這一方面是 "令人擔憂的"，因為它直接威脅到金融系統。

失業率仍居高位，6月份5.5%，一個月前為5.9%。16歲-24歲勞動力幾乎每五個人就有一個失業。

官方公布的數據顯示，中國6月份的社會消費品零售總額同比增長3.1%，扭轉了5月下降6.7%的局面。在封控措施放鬆後，6月份的工業增加值也得到恢復，同比增長3.9%，增幅較5月份的0.7%明顯擴大。這從另一個側面反證，清零政策對中國經濟造成重大打擊。。

但專家們認為，封控造成的影響對一些企業來說不會很快過去。而且，中國領導人至今還在強調“堅持清零不動搖”

中國政府今年設定的GDP增長目標是"5.5%左右 "，儘管這一數字是除去新冠疫情時期，中國自90年代初以來最慢的增長速度，許多經濟學家懷疑這一目標能否實現。

他們認為下半年中國的經濟不會迅速復蘇，因為北京當局可能繼續採取嚴格的“清零政策”，而且曾經繁榮的房地產市場仍處於深度低迷中，全球的經濟預期也在最近幾個月急劇減弱。

這一增長放緩出現在政治上極其敏感的一年，如果不發生意外，習近平應該會在秋天再次當選為中國共產黨的領導人。