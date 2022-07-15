前一日有外媒稱神隱 今報習近平抵訪新疆

中國/新疆/習近平

中國官方媒體今天稱，中國國家主席習近平8年後於近日再訪新疆。習近平視察了大學、博物館和社區，關注民族團結和社會穩定；習近平也關注經濟，在視察“一帶一路”設施時稱新疆已變成樞紐。這是習近平不到兩周內第二次的視察行程。6月30日他前往香港出席主權移交25周年慶祝活動，7月1日回中國大陸後，長達13天未在官媒報導中公開露面；不過14日晚間，央視就播出習近平視察新疆的消息。

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據中央社署名沈朋達今天報道稱，中國官媒央視app說，習近平12、13日前往新疆維吾爾自治區的烏魯木齊市、石河子市視察。習近平此前曾3度赴新疆，分別是2003、2009和2014年，距離前一次已時隔8年。

中央社說，在國際關注新疆少數民族人權問題之際，習近平的視察格外引起關注。

中國央視在一篇分析中表示，習近平本次的視察行程，折射出對完整準確貫徹“新時代黨的治疆方略”的高度關注。

習近平在烏魯木齊視察了新疆大學、烏魯木齊國際陸港區、天山區固原巷社區和新疆維吾爾自治區博物館；在石河子市則視察新疆兵團軍墾博物館、8師石河子市143團。

分析提到新疆大學和中共早期黨員的淵源；以及校內設有“鑄牢中華民族共同體意識研究基地”，研究習近平2014年提出的“中華民族共同體意識”。

固原巷社區是多民族社區，習近平2014年曾說，新疆問題“最難最長遠的還是民族團結問題”。分析稱，“興疆穩疆，重在基層”，習近平這次視察時說，要把工作做到基層、接地氣，把基層黨組織建設好，發揮戰鬥堡壘作用，使各族群眾生活越來越幸福。

習近平在自治區博物館則觀賞少數民族柯爾克孜族（吉爾吉斯族）的史詩“瑪納斯”說唱。央視分析稱，這部史詩描述該族人民和外來侵略者鬥爭的故事，“中華民族共同體，自古就牢不可破”。

烏魯木齊國際陸港區則和習近平極力提倡的“一帶一路”有關。央視分析說，新疆位於歐亞大陸中心，習近平2014年在當地視察時表示，新疆在“建設絲綢之路經濟帶中有不可替代的地位和作用”。習近平在這次視察時說，隨着“一帶一路”深入推進，新疆不再是邊遠地帶，“而是一個核心區、一個樞紐地帶”。

據中央社說，新疆人權近年成為國際政治議題，使習近平本次的參訪備受關注。歐美國家指控中國官方在當地廣設“再教育營”，迫害維吾爾族等穆斯林少數民族。中國則辯稱，那是培育技能、“去極端化”的教育培訓中心，在相關政策下新疆未再出現恐怖攻擊。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）5月曾到訪新疆，但仍無法平息外界質疑。