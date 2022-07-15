拜登訪問沙特緩解石油供應壓力

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美國總統拜登周五抵達中東之行最後一站沙特阿拉伯，開始為期兩天的訪問。拜登周五會晤了沙特國王薩勒曼及王儲穆罕默德·本·薩勒曼。拜登此行引起爭議，法新社稱，美國情報部門調查顯示穆罕默德是沙特記者卡舒吉遇害的幕後主使。拜登表示，他與沙特阿拉伯王儲穆罕默德會面時，提出了記者卡舒吉被殺的問題。

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拜登周五從以色列乘坐空軍一號專機飛抵沙特沿海城市吉達，拜登成為首位從以色列直飛沙特的美國總統。2017年，前美國總統特朗普則由沙特直飛以色列。

法新社報道，戴着太陽鏡的拜登走下"空軍一號"專機後，接受麥加（Mecca）省首哈立德王子（Prince Khaled al-Faisal）和沙特駐美大使班達爾公主（Princess Reema bint Bandar Al-Saud）迎接。

拜登隨後前往阿薩拉姆王宮，會晤沙特國王及王儲。拜登在與穆罕默德見面時，與對方碰拳，並出席一系列會議。

沙特與美國關係近年因屢次批評沙特王室的記者卡舒吉被殺而陷入谷底。儘管穆罕默德否認是殺害卡舒吉的主謀，但美國情報顯示卡舒吉遇害與穆罕默德有密切關係。當時作為總統候選人的拜登對此表達強硬立場，承諾要讓沙特王室成為國際社會的“棄兒”。

然而，國際油價近期因俄烏戰事急升，拜登被指因要沙特出手緩和石油供應壓力而訪問沙特，儘管他出行前多次淡化事件，稱"不會見穆罕默德，只是出席國際會議"，但仍招致國內猛烈批評。拜登周五與穆罕默德會面和碰拳示好，或顯示他對沙特態度進一步軟化。

拜登會見86歲的沙特國王薩勒曼，隨後與王儲穆罕默德及沙特官員舉行會談，周六將參加吉達安全與發展峰會。峰會由沙特與美國共同發起，阿聯酋、卡塔爾、巴林、科威特和阿曼5個海灣阿拉伯國家以及埃及、伊拉克和約旦3國領導人將會出席。

最新消息指，拜登周五表示，他與沙特阿拉伯王儲穆罕默德會面時，提出了記者卡舒吉被殺的問題。拜登說，他非常直截了當表明，一位美國總統在人權問題上沉默，將與所捍衛的價值觀不一致。

拜登在記者會上並表示，他與沙特領導層舉行了很好的一系列會議，在安全和經濟問題上取得重大進展，但人權也是一個主要話題。

拜登的訪問受到人權活動人士的批評，沙特王室被指嚴重侵犯人權，並對反對者進行嚴厲鎮壓。

卡舒吉的未婚妻周五在推特上發文，指責拜登手上沾上了沙特政權受害者的“鮮血”。

另據報道，以色列總理拉皮德周五發表聲明表示，沙特阿拉伯已宣布向以色列航班開放領空。

拉皮德在聲明中說，在以色列與沙特和美國之間歷經"漫長而秘密的外交磋商"後，沙特向以色列航班開放領空。以色列交通部長米夏埃利形容，沙特此舉將顯著縮短以色列航班時間並降低航班價格。

以色列航空公司航班之前只被允許通過沙特領土上一條特殊空中走廊，飛往阿聯酋和巴林。長期以來，沙特禁止向以色列的航空公司航班開放領空。