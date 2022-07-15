民主黨壓力重臨 親京派連日發文促改變 劉銳紹稱非要該黨消失

香港/政治

繼「香港人書展」因場地終止租約而被迫取消之後，連日被親北京傳媒批評的民主黨，亦因場地問題取消原訂明（16日）天舉辦的年度宴會，使該黨失去年度目標收入的一成。酒樓就暫停一天營業的理由不盡相同，但親京傳媒和統戰者的評論則是一致的，就是要民主黨改弦更張，否則可能會步現已解散的香港教育專業人員協會後塵，而明年的區議會選舉將是轉折點。不過，評論員劉銳紹不認同這觀點，稱北京現階段只是發警號，但無意要該黨消失。

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親北京的大公文彙傳媒集團連日批評曾是香港最大政黨的民主黨，以《大公報》為例，該報自本月11日起，一連五日發文批評民主黨，共中有兩天是整版批評，主題是批評該黨於上月底發表的香港回歸25周年立場書和原訂明日舉行的「年度宴會」，並循此再提民主黨勾結外國勢力。綜合而言，該報認為，民主黨的立場書是在扮受害者、把責任推給「掌權者」是抹黑政府，形容該黨是「逢中央、特區政府必反」；而年度宴會則是指責該黨藉此籌款「續命」，卻罔顧大辦宴會增加傳染武漢肺炎疫情的風險。

到了昨(14日)天，身兼中國僑聯副主席和中國和平統一促進會香港總會理事長的盧文端更在《明報》撰文，以《民主黨的生路與死路》為題，指該黨若不思悔改，「對文匯報、大公報發出的警號置若罔聞」，「其成員因為民主黨身分不能入閘參加明年區議會選舉，那就是民主黨的大限將至了。」

他指出，民主黨過去提出「民主回歸」、「民主拒共」、「愛國不愛黨」，是反共特質的「標誌性表現」，若要求生，便要「去反共化」，「做到尊重共產黨領導的國家基本制度」和改弦更張，不做危害國家安全之事。他有勸喻民主黨員參選之勢地說，新選制下的區議會選舉，將為「符合愛國者條件的非建制派人士預留很大空間」，若該黨仍我行我素地拒絕參選，其黨員身分將成為「入閘」參選障礙，該黨將要「鳥獸散」了。但他認為，文大兩報的批評並非要民主黨解散，而是一再敦促該黨「改弦更張」，望該黨體會其中含義。

民主黨：短期未有財困 劉銳紹：對港「緊處未算緊」

文章見報當天下午，民主黨發出公告，指酒樓方面宣稱，由於宴會場地附近出現確診群組，酒樓須停業消毒，於是明日一天三場的年度宴會要取消，損失數以十萬元計。但翻查衛生防護中心資料，酒樓所在大廈於過去一星期並無強檢公告，酒樓昨日、今日及後日亦繼續營業，只是明天休業。

不同傳媒致電該酒樓查詢時，卻獲得不同答案，有員工指周六停業的原因是要維修冷氣和抽風系統；另有「陳經理」指，兩個原因都有，就是早前附近有確診個案，另加抽風系統有零件需要更換，故停業一天。

民主黨資源開拓委員會主席袁海文今早在電台拒絕評論酒樓是否受壓，只是說，酒樓應該清楚其環境情況，酒家既以衛生理由解釋，相信對方有自己的考慮。他表示，民主黨今年目標收入約300萬港元，取消宴會影響一成收入，但未至於令該黨未來兩、三個月出現財政困難，稍後會視乎人力重辦宴會。

對於文大兩報連日發文批評該黨，袁海文重申，民主黨一直反對「港獨」，支持「一國兩制」，尊重國家制度。 中國事務評論員劉銳紹向本台表示，親京傳媒的連日批評是向民主黨發出信號，是一種姿態在前的表現，但不是要「整死」它或令它消失，更不是要勸導該黨參與明年的區議會選舉。他續稱，中國政圈早已傳聞，北京不希望在今秋中共第二十次黨代表大會前出現具爭議事件，尤其是引起國際關注之事，今次民主黨的爭議便是典型中央意願與執行者之間的差距。

他續稱，雖然北京現時並非要亡民主黨，但對民主黨派的打壓不會到此為止，因為對北京而言，香港雖已「由亂到治」，但「穩處未算穩」，所以政策亦會是「緊處未算緊」，而「二十大」之後的事，現在誰也說不準。