法新社指清零嚴控與房地產危機造成中國經濟急劇下降

中國/經濟/清零

法新社今天直接說，中國經濟增長在第二季度崩潰，創下自2020年以來的最差表現，原因就是疫情清零政策限制和房地產危機嚴重打擊了中國經濟。

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法新社說，病毒疫情和房地產導致中國經濟增長急劇下降。根據中國官方周五公布的官方數據，中國國內生產總值（GDP）在4月至6月期間同比僅增長了0.4%。

中國國家統計局官員說，由於國際背景和中國的新冠疫情，中國經濟面臨著 "極其不尋常 "的情況。

自2020年以來，中國一直在實施清零政策，其中包括通過有針對性的禁閉、大規模篩查、對檢測結果呈陽性的人進行隔離和監測旅行，儘可能避免新的病例。今年春天，為了應對該國兩年來最嚴重的疫情，經濟首都上海被禁閉了兩個月。5月，在首都和政治權力中心的北京也考慮了類似的封鎖。但這些措施對經濟造成了嚴重打擊，許多公司、工廠和企業被迫關閉，供應鏈處於緊張狀態。

據凱投宏觀的經濟學家朱利安-埃文斯-普利查德（Julian Evans-Pritchard）認為，在這種背景下，第二季度的GDP正增長 "很難讓人相信"。

中國房地產陷入危機對中國經濟是雪上加霜。

根據BNS的數據，6月，新房價格再次收縮（同比-0.5%）。這是該指數第二個月的下降，該指數彙總了中國70個城市的平均價格。

此外，澳新銀行的經濟學家Betty Wang強調說，"越來越多的買家因為經濟放緩和開發商在施工進度或交鑰匙方面的延誤而停止了他們的每月付款。