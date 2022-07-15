第二季度數據公布：中國經濟見深紅

中國/經濟

中國官方今天公布的數據顯示，中國第二季度的經濟增長呈現崩潰，僅有0.4%。法新社指中國疫情清零限制和房地產危機對中國經濟活動造成了嚴重打擊。

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據法新社今天自北京報道稱，中國第二季度增長崩潰。

該報道稱，雖然有疑問，但鑒於中國在全球經濟中的份量，中國官方GDP數字總是受到密切關注。儘管對中國經濟衰退是廣泛預期然而，接受法新社調查的一組分析師預計，經濟放緩的程度其實要溫和得多（1.6%）。在2022年第一季度，中國的國內生產總值（GDP）在一年內增長了4.8%。

自2020年以來，中國一直在實施清零政策，其中包括通過有針對性的封禁、大規模篩查、對檢測結果呈陽性的人進行隔離和監測旅行，儘可能避免出現新病例。

在今年春天，經濟首都上海被封城了兩個月，以應對中國兩年來最嚴重的疫情。5月，在首都和政治權力中心的北京也考慮了類似的封鎖。這些措施對經濟造成了嚴重打擊，許多公司、工廠和企業被迫關閉，供應鏈處於緊張狀態。

然而，作為家庭支出的主要指標，零售銷售在6月份卻強勁反彈（同比+3.1%），而5月份是連續第三個月下降（-6.7%）。

而工業生產方面，在5月份意外反彈0.7%之後，上個月的工業生產同比增長了3.9%。至於失業率，6月份為5.5%，而一個月前為5.9%。中國官方僅對城市居民作失業統計。2020年2月，在中國疫情最嚴重的時候，失業率曾達到6.2%的高記錄，之後又有回落。

法新社說，中國經濟增長放緩對中國政治是敏感的，今年如果沒有任何災難，習近平應該會在秋天再次當選為中國共產黨的領導人。2021年，已經從第一波疫情的衝擊中恢復過來的該國，曾公布當年國內生產總值增長8.1%。