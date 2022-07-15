美媒：中共二十大臨近 習近平“領袖”稱號進入快車道

中國/習近平/領袖

2022年7月14日，中國央視網發文，特別介紹央視網《人民領袖習近平》專欄推出的特稿《這十年》，強調習近平“大國領袖的魅力”。在今年召開的中共二十大上，很多觀察人士預計，習近平將繼毛澤東之後，成為獲得 “領袖” 稱號的第二個中共領導人。習近平 “領袖” 稱號的始發及其軌跡受到觀察人士的關注。

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據美國之音署名平凡報道稱，中共二十大臨近，“領袖”稱號進入快車道。習近平被稱為“領袖”始於習近平擔任中國共產黨總書記只有一年多時間的2014年1月28日。當天，中共中央機關報《人民日報》刊登一篇報道，介紹習近平兩次訪問俄羅斯期間，俄羅斯人對他的印象，標題是《平易近人中更顯大國領袖風采》，說一位研究對外政策的俄羅斯研究生稱習近平為“大國領袖”。

2015年05月09日，《人民日報》屬下的人民網刊登一篇報道--《俄學者著述：習近平具有前無古人的歷史自覺和擔當》，文章提到一位俄羅斯學者的一本書要展示習近平的“領袖風采”，說“迄今為止，習近平是中國歷史上層級領導經驗最豐富的領袖”，展示了“大國領袖形象”。

一般人也許沒有注意到，在俄語中，領袖和領導人是同一個詞。而這兩篇報道都把這個詞翻譯成中文的“領袖”，而不是“領導人”。但是在中文裡，“領袖”和“領導人”既不是同一個詞，也有着不同的含義。

據美國之音說，這兩篇報道實際上是迄今能夠看到的中國官方媒體最早把習近平稱為“領袖”的例子。只是，也許是巧合，兩次都是借了外國人之口，兩次都是借了俄羅斯人之口，用過去的說法就是“出口轉內銷”。

從此，在中國官媒報道國際新聞時，“領袖”一詞開始出現在習近平身上。2015年10月1日，央視網在介紹報道習近平訪問美國以及出席聯合國成立70周年峰會的各個節目時，使用了“習近平主席的領袖風采”的說法。

2016年，在中共十八屆六中全會上，中共中央賦予習近平“核心”的稱號。

同年12月21日，新華社報道《習主席2016年的出訪足跡》中提到：“回首2016年，國家主席習近平出訪5次，走過十多個國家，盡顯大國領袖風采。”

2016年11月，《人民日報》主管的“中央重點理論網站”人民論壇網的人民論壇雜誌推出“特別策畫”欄目，刊登了11篇專門討論黨的“核心”的文章，其中三篇文章的題目出現“領袖”，多篇文章直呼習近平為“領袖”，“領袖”從國際走進國內。

在中央媒體的推動下，地方媒體也開始使用“領袖”稱呼習近平。有些媒體說，最早將習近平稱為“領袖”的地方媒體是中共貴州省黔西南州委機關報《黔西南日報》，該報“2017年11月10日連續多日在頭版或用特刊頌揚習近平，用幾乎全版刊登習近平的一幅標準像，下面寫上‘偉大領袖習近平總書記’。”

2017年10月，中共召開十九大，習近平第一次連任總書記。這可以說是習近平“領袖”之路轉折性的時刻。中共十九大閉幕不到一個月，2017年11月11日，中共中央政治局常委、中共中央紀律檢查委員會書記趙樂際在《人民網》發表《全面理解和準確把握新時代黨的建設總要求》，其中借用鄧小平的話，間接稱習近平為“領袖”。

據該報道，在中國最高決策機構--中共中央政治局常務委員會，7個常務委員中，只有兩個人稱呼過習近平為“領袖”，第一個就是趙樂際。另一個是栗戰書。

中共黨媒新華社和人民網緊隨其後配合。2017年11月17日，新華社刊髮長篇人物特寫《習近平：新時代的領路人》，寫道：“(2017年10月)25日，在中共十九屆一中全會上，習近平再次當選中共中央總書記，體現了中共全黨的意願。國內外媒體把他描述為一個使中國由富變強的領袖。”借用媒體描述正式推出了“領袖”的提法。

人民網屬下的中國共產黨新聞網則於2017年11月18日發表了題為《十個真實細節帶你感受習近平的領袖魅力》的報道。

2018年2月，在中國第十三屆全國人民代表大會召開之前，《人民日報》和中央電視台聯合製作推出網絡微視頻《人民領袖》。

另一個公開稱習近平為“領袖”中共中央政治局常委是中國全國人大委員長栗戰書。2018年3月20日，栗戰書在中國第十三屆全國人民代表大會第一次會議上的講話中說：“習近平同志是全黨擁護、人民愛戴、當之無愧的黨的核心、軍隊統帥、人民領袖，是新時代中國特色社會主義國家的掌舵者、人民的領路人。”

美國之音說，2019年以後，習近平被稱為“領袖”已經習以為常了。這時已經不僅是媒體造輿論，而且是各省市自治區最高負責人紛紛表態效忠了。