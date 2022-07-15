習近平這筆賬是怎麼算的

中共二十大前瞻

7月14日，中共中央機關報『人民日報』發表評論，聲稱動態清零的防疫措施是“最經濟的、效果最好的”，評論發表不到一天，就被官方出台的經濟數字打了臉。

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中國第二季度遭遇工廠停產，商店關門，供應鏈緊張，房地產低迷種種，不會有經濟專家高估經濟增長，但實際的數字仍低於市場比較悲觀的預期， 這是許多人沒有想到的。而造成這一局面的重大原因，許多專家毫不猶豫歸咎於“清零政策”。

動態清零是造成中國第二季度經濟增速僅為0.4%的主因，這是中國2020年爆發新冠疫情以來最低的增速。人民日報評論稱，中國的防疫措施是最經濟的？一次次封城，工廠停工，學校停課，商店關閉，企業倒閉，上海第二季經濟負增長13%就是最好的反面證據。效果難道是最好的？上海以及多個大城市甚至東北一些省遭封鎖帶來的慘重教訓顯示，封城造成的次生災害、人道災難不可估量，造成的災害遠遠超過了新冠疫情本身帶來的災害。

當然，人民日報只是在傳達習近平總書記的意圖，連評論標題也幾乎完全出自習近平6月份武漢考察時說的一句話：“如果算總賬，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的”，習近平還說：“我國近三年的疫情防控實踐充分證明，動態清零符合國情、符合科學，路子是對的、效果是好的，是現階段我國及時控制疫情的最佳選擇。”

人民日報評論稱，“三月以來，中國經受住了武漢保衛戰以來最嚴峻的疫情防控考驗“。一句話就把上海等地整整封城兩個月，直到六月初還在封控狀態造成的災難畫歸為成績，且這樣總結：“我國疫情防控有良好的成本效益比，動態清零是綜合社會成本最低的抗疫策略，可持續且必須堅持。”

總書記算總賬，百姓似乎難以理解。據報道，這篇幾乎被所有官媒轉載的文章在評論區“翻了車”，這裡舉幾段中國數字時代摘自網民的評論，有的說，“吹口哨走夜路，自己給自己壯膽”、有的說，“只要遮住眼睛我們就是最幸福的”，還有網友質疑：“請問你們的‘最經濟、效果最好’有數據支撐嗎？核酸花了多少錢、這兩年有多少人失業、有多少小微企業倒閉、一刀切封醫院導致多少人死亡，有數據嗎？”

習近平難道沒有意識到經濟問題的嚴重性嗎？ 根據新華社7月15日 發出的通稿，習近平日前視察新疆時還“叮囑當地負責同志，要堅持‘外防輸入、內防反彈’，堅持‘動態清零’”。

習近平6月28日視察武漢時甚至表示，“寧可暫時影響一點經濟發展”，也要繼續清零! 有學者分析，清零已經被習近平提到制度優勢和個人成就的高度，在20大還有幾個月就要召開的當下，他怎麼會放棄清零這塊招牌呢？

不過，許多觀察人士也注意到，習近平儘管不斷地要求堅持動態清零不動搖，中國總理李克強卻在不斷地推出措施救經濟。以至於中國有些地方已經開始放鬆管控，抓起了經濟。如果說，習近平每次講話都要提“堅持動態清零不動搖”，李克強每次講話都在講“經濟形勢嚴峻”，幾乎不提“清零”二字。

7月12日，李克強主持召開專家和企業座談會，聽取他們的意見和建議。有意思的是，李克強在強調了“二季度我國經濟發展極不尋常，超預期因素帶來嚴重衝擊，經濟新的下行壓力加大，4月主要指標深度下跌”之後，把自己領導的國務院的功勞簡述了一遍，他先引出一句，“在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地各部門落實黨中央、國務院部署，有力應對困難挑戰”，”推出穩經濟33條一攬子政策措施等，召開全國電視電話會議部署穩住經濟大盤工作。政策效應較快顯現，5月主要經濟指標跌幅收窄，6月經濟企穩回升，這極為不易“。

李克強提到的全國電視電話會議，就是被外界稱之為”十萬名官員動員大會“。他曾在相當長的時間內失去了主管經濟的大權，曾被形容為後鄧時期“最弱勢的總理”，能到前台召開這樣的大會，之前是很難想象的。

李克強當然是在講，只要放鬆管控，經濟就會有起色。的確，儘管第二季經濟增速極低，但6月份的社會消費品零售總額同比增長3.1%，扭轉了5月下降6.7%的局面，6月份的工業增加值也同比增長3.9%，這些都和封控放鬆有關，但這並不意味着中國經濟很快會復蘇，李克強講話的重點似乎是放在“這極為不易“幾個字上。他希望各位“齊心協力”，“推動經濟運行儘快回歸正常軌道。“

有分析稱，李克強可能希望在最後幾個月任期內奮力一搏，留下一點清名。 以習近平為代表的清零派和李克強代表的救經濟派，就這樣成了中共20大召開之前黨內最高層博弈的獨特風景。