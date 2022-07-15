首批M270多管火箭發射系統運抵烏克蘭

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烏克蘭周五宣布，首批"M270多管火箭發射系統（M270）已運抵烏克蘭，不過烏克蘭沒有明確交付這批武器的國家。專家稱，美國提供的海馬斯火箭炮攻擊精準不易攔截，已改變俄烏戰力平衡。

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路透社報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫周五在推特發文表示："在戰場上，這批武器將與“海馬斯”高機動性多管火箭炮系統（Himars）配合作戰。"

此前，美國批准向烏克蘭提供4套“海馬斯”火箭炮系統。烏克蘭方面指出，烏克蘭軍隊使用“海馬斯”火箭炮系統，已重創俄羅斯軍隊多處彈藥庫和軍營。

專家指出，美製精準火箭炮自6月在烏克蘭戰事派上用場後，就為烏軍提供了一大助力，使戰力平衡不利於俄軍，且可能迫使俄方暫停攻勢。

法新社報導，自6月中以來，烏克蘭已使用海馬斯高機動性多管火箭系統摧毀了俄軍20多座大型彈藥庫和指揮所。這些目標遠離前線，超出傳統火炮的射程。

據在社群媒體發布的影片顯示，在俄軍控制下的烏克蘭盧甘斯克（Lugansk）和新卡科夫卡（Nova Kakhovka）等地，當地彈藥庫發生了長時間爆炸，證實了美製火箭的威力和精準度。

烏克蘭總統澤連斯基表示："佔領軍已非常明顯感受到現代化火力是什麼。在我們的國土上，都沒有他們的安全後方。"

不過專家也警告，這些新式武器並非"萬靈丹藥"，烏克蘭需要更多能配合使用的武器和雷達系統，才能擊敗俄軍。

除了精準度以外，海馬斯的優勢還包括飛行高度夠低以及速度夠快，使俄軍防空系統無法輕易攔截。且由這種火箭發射車的機動性高，俄軍難以發覺並鎖定攻擊。

中央社援引澳洲退休將領、軍事分析家萊恩（Mick Ryan）在推特（Twitter）發文說："海馬斯正在改變烏克蘭戰鬥的特性。它正使烏軍得以在較遠距離外鎖定俄軍攻擊，也可鎖定先前因俄軍部署的防空系統以致無法攻擊到的地區。"