G20財長會議：西方各國指俄羅斯應對全球經濟受衝擊負責

G20/俄羅斯/經濟/美國/法國

西方各國財政部長在印尼巴厘島舉行的20國集團會議上，譴責俄羅斯軍事入侵烏克蘭，各國並表示俄羅斯應對俄烏戰爭衝擊全球經濟承擔責任。

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為期2天的G20財長會議在俄軍入侵烏克蘭的陰影下開幕，距離俄羅斯外長拉夫羅夫遭到西方國家聯手抨擊被迫在G20外長會議退席抗議已經一周。俄烏戰爭打亂了市場，使糧食價格高漲並使本已嚴重的通貨膨脹加劇。

本周的會議再次引發西方各國與俄羅斯新的對抗：西方指責俄羅斯應對全球經濟問題負責；俄羅斯則批評西方的制裁是所有問題的根源。

參加G20財長會議的法國代表團官員向法新社表示，大多數與會國家代表在譴責俄羅斯(入侵烏克蘭）及戰爭對經濟造成的衝擊上達成共識，但俄羅斯卻試圖抹殺世界經濟與戰爭的關係。不過我們能夠證明俄羅斯入侵烏克蘭“破壞全球經濟增長”、“加劇了通脹壓力並危及糧食安全。

法新社報導，一名財政官員透露，美國財政部長耶倫在開幕式上告訴俄羅斯代表團："全球經濟產負面效應，俄羅斯應負完全責任。"耶倫表示，俄羅斯官員應承認，他們因持續支持俄羅斯總統普京政權，而使這場戰事的可怕後果變本加厲。對無辜人生命造成的損失，你們也有責任。"

一位加拿大官員指出，加拿大財政部長弗里蘭也指責俄羅斯代表團說，他們因支持侵略烏克蘭，而必須對俄軍在烏克蘭犯下的"戰爭罪行"負起責任。

澳大利亞經濟部長吉姆查默斯在一份聲明中說：“是俄羅斯的入侵破壞了糧食和能源安全，而不是制裁，俄羅斯必須為此承擔全部責任。”

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）和烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）都是透過視頻方式與會。