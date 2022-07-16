拜登與阿拉伯國家領導人舉行峰會討論能源安全

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美國總統拜登周六結束上任以來首次中東之行。拜登周六與6個海灣阿拉伯國家及埃及、約旦和伊拉克領導人舉行峰會討論能源安全問題。拜登向阿拉伯國家領導人表示，美國將繼續積極參與中東事務，絕不讓中俄伊填補"中東真空"。拜登首度會晤埃及總統，商討糧食與能源安全；拜登並邀請阿聯酋元首訪美。

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法新社報導，拜登周六與6個海灣阿拉伯國家及埃及、約旦和伊拉克領導人舉行峰會。美國官員曾表示，拜登將與海灣產油國領導人討論能源安全議題，他並希望石油輸出國家組織採取更多行動增產原油。沙特是OPEC成員國及全球最大原油出口國。

沙特王儲穆罕默德在峰會上表示："不考慮現實的減排政策，很可能導致通脹、能源價格和失業率上升，嚴重的社會和安全問題也將惡化。他呼籲在不影響經濟和供應鏈的情況下，實現低碳減排和經濟多元化。

穆罕默德並表示，新冠疫情及地緣政治情勢，使得有必要採取進一步聯合行動來支持全球經濟；而環境上的挑戰，則必須要用"實際且負責任"的方式逐漸轉換到可持續的能源來源。

另據埃及總統府表示，埃及總統塞西周六在沙特吉達的阿拉伯峰會場邊首次會晤美國總統拜登，雙方就糧食安全和能源供應中斷等問題交換意見。路透社引述埃及總統府聲明報導，塞西與拜登還商討恢復巴勒斯坦和平進程的可能方式。

另外，拜登周六邀請阿聯酋元首穆罕默德訪美，在美國與阿聯酋連月來因烏克蘭戰事等問題關係緊張後，此舉被視為是一項友好表態。

法新社報導，拜登在沙特與中東各國領導人舉行峰會談的間隙會見穆罕默德，拜登明確表示，他是邀請穆罕默德前往白宮"橢圓形辦公室"訪問；並說，希望穆罕默德"在今年結束之前"能夠成行。