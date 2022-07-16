法國38個省發出酷暑“橙色”預警 歐洲西南部野火成千上萬人疏散

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歐洲西南部酷熱天氣周六已進入第5天，引起了嚴重的野火，迫使成千上萬民眾緊急疏散。法國38個省已經發出酷暑“橙色”預警，西部熱浪周一將達到高峰，最高氣溫預計會超過40攝氏度。

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路透社報道，法國吉倫特省，周六約有14,000人被疏散，當局出動1,200名消防員滅火。據當地官員表示，火勢仍然沒有得到控制，還在繼續蔓延。

與此同時，法國38個省已經發出酷暑“橙色”預警，法國西部的熱浪周一將達到高峰，氣溫預計會超過40攝氏度。

橫掃歐洲西南部大片地區的熱浪已經是數周以來的第2次，科學家將此歸咎於氣候變遷並預言，未來將出現更加頻繁和強烈的極端天候。

葡萄牙中部和北部5個區周五再度進入紅色警戒狀態，共出動2000名以上消防隊員前往4個嚴重失火地點救火。這些地區的氣溫14日達到了7月最高紀錄，即攝氏47度。

截至14日晚間，葡萄牙野火已造成1人喪生，大約60人受傷，近900人撤離，數十棟民宅受損或被毀。今年以來，有3萬公頃土地燒毀。

鄰國西班牙周六早7時的氣溫高達攝氏37度，埃斯特雷馬杜拉區（Extremadura）蒙弗拉圭國家公園（Monfrague）附近14日發生的野火現仍持續燃燒。這座國家公園是個保護區，以野生動物聞名。

西班牙當局通報，境內將近20個失火地點現仍失控燃燒。當地14日氣溫達到攝氏45.4度，最高紀錄是去年8月出現的攝氏47.4度。