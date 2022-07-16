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菲總統小馬科斯下令重談前任與中國達成的鐵路合同
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6月30日就任的菲律賓總統小費迪南德.馬科斯下令，就其前任與中國達成的價值49億美元的鐵路建設項目貸款協議重新談判。
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路透社援引菲律賓交通部副部長查韋斯表示，由於中國政府“未能以實際行動回應時任總統杜特爾特政府提出的資金請求”，涉及三個鐵路項目的發展援助貸款合同已被視為“撤銷”。
據指出，中菲三個鐵路建設項目原來是在中國官方發展援助計畫框架下，經由兩國政府談判達成的融資貸款協議。但是杜特爾特政府要求中方提供撥款未得到回應，根據融資貸款協議規定，上述協議已被視為“撤銷”。
一名不願透露姓名的中國官員則在路透社詢問時稱：“我可以說中菲鐵路合作仍將繼續，中國對與菲律賓討論持開放態度。”
查韋斯表示，三個鐵路項目包括蘇比克-克拉克鐵路項目、菲律賓南線長途運輸段項目以及棉蘭老島鐵路達沃-迪格斯段項目，資金總額約為49億美元。該官員表示，上周二內閣會議討論了中國官方發展援助的鐵路項目，菲方正在考慮其他的融資選擇。
菲中鐵路建設計畫相關談判始於2018年，杜特爾特擔任總統期間，推出大規模基礎設施投資計畫，並與中國擱置了長期以來的南中國海主權爭議，以換取數十億美元援助、貸款和投資承諾，其中包括菲律賓基礎建設計畫，包括前面提到的三項鐵路項目的融資合同。
小馬科斯宣誓就任總統時，發誓捍衛國家主權，但也強調，需要加強與北京在其他領域的合作關係。