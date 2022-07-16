菲總統小馬科斯下令重談前任與中國達成的鐵路合同

中國-菲律賓

2022年7月6日，菲律賓總統小費迪南-馬科斯（中）在菲律賓馬尼拉的馬拉坎南總統府與中國外交部長王毅進行禮節性會談。

6月30日就任的菲律賓總統小費迪南德.馬科斯下令，就其前任與中國達成的價值49億美元的鐵路建設項目貸款協議重新談判。

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路透社援引菲律賓交通部副部長查韋斯表示，由於中國政府“未能以實際行動回應時任總統杜特爾特政府提出的資金請求”，涉及三個鐵路項目的發展援助貸款合同已被視為“撤銷”。

據指出，中菲三個鐵路建設項目原來是在中國官方發展援助計畫框架下，經由兩國政府談判達成的融資貸款協議。但是杜特爾特政府要求中方提供撥款未得到回應，根據融資貸款協議規定，上述協議已被視為“撤銷”。

一名不願透露姓名的中國官員則在路透社詢問時稱：“我可以說中菲鐵路合作仍將繼續，中國對與菲律賓討論持開放態度。”

查韋斯表示，三個鐵路項目包括蘇比克-克拉克鐵路項目、菲律賓南線長途運輸段項目以及棉蘭老島鐵路達沃-迪格斯段項目，資金總額約為49億美元。該官員表示，上周二內閣會議討論了中國官方發展援助的鐵路項目，菲方正在考慮其他的融資選擇。

菲中鐵路建設計畫相關談判始於2018年，杜特爾特擔任總統期間，推出大規模基礎設施投資計畫，並與中國擱置了長期以來的南中國海主權爭議，以換取數十億美元援助、貸款和投資承諾，其中包括菲律賓基礎建設計畫，包括前面提到的三項鐵路項目的融資合同。

小馬科斯宣誓就任總統時，發誓捍衛國家主權，但也強調，需要加強與北京在其他領域的合作關係。