G20財長會議閉幕 俄烏戰爭分歧未能發表公報 IMF總裁警告:全球經濟展望恐將惡化

G20/印尼/經濟/俄羅斯

在印度尼西亞舉行的20國集團財長及央行行長會議周六閉幕。各國財長在國際糧食安全等議題上據稱取得"強烈共識"，但由於對俄羅斯入侵烏克蘭立場分歧，會議沒有發表聯合公報。IMF總裁警告：全球經濟展望恐將惡化。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，在印尼巴厘島舉行的為期兩天的會議上，20國集團財長尋求解決全球糧食和能源危機以及通脹加速等問題。但在譴責俄羅斯入侵烏克蘭影響全球經濟上，與會各國無法達成共識，使得此次G20財長會議在沒有發表會議公報的情況下結束。

路透社報導，美國財政部長耶倫表示，在此議題上的分歧使各國財長與央行官員無法發表正式公報，但各方同意必須處理日漸惡化的糧食安全危機。

西方國家對俄羅斯實施嚴厲制裁，指責俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪，但包括中國、印度和南非在內的G20成員國，在此問題上保持沉默。

加拿大財長弗里蘭則指責讓俄羅斯參加會議的決定是"荒謬"的。她表示，加拿大政府早就在會中提出抗議，表態不希望俄羅斯出席。她在巴厘島的記者會上表示："（邀請）俄羅斯出席這次會議，就像邀請縱火犯參加消防隊會議。"弗里蘭強調："我們早就清楚明確地表示，邀請俄羅斯參與會議是不當之舉，這是非常荒謬之舉。"

包括美加財長等西方高層官員15日譴責俄烏戰爭，並指責俄羅斯入侵烏克蘭影響了全球經濟增長。

印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）表示，儘管對俄烏戰爭有不同看法，G20財長仍就解決糧食危機等大多數議題達成共識。他表示，G20財長在會議中也同意要維持合作精神與多邊主義。預計將發表主席國聲明，以取代正式公報。

另據報道，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃周六提醒20國集團各經濟體的官員，必須採取緊急行動對抗通膨；她警告，如果物價持續高漲，全球經濟展望恐將惡化。

路透社報導，格奧爾基耶娃在印尼巴厘島召開的20國集團財政部長會議發言指出，俄羅斯在烏克蘭不斷趨於激烈的作戰行動，使大宗商品和能源的價格上漲壓力增大；此外，全球金融環境緊縮的程度已超出預期。

與此同時，新冠疫情造成的困擾及供應鏈再次出現中斷，持續壓抑經濟活動。

格奧爾基耶娃在發言中表示，債務負擔沉重的國家所承受的壓力不斷加大，債務狀況也在"快速惡化"。