朔爾茨：面對俄烏戰爭歐盟不能再保留個別國家否決權

德國/朔爾茨/歐盟/俄羅斯

德國總理朔爾茨表示，如果歐盟要在全球政治中保持領導作用，在決定外交與安全政策時，就不能再保留個別國家的否決權。英國估計俄烏衝突中5萬名俄兵死亡或受傷。

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路透社報道，朔爾茨在德國媒體周日發表的一篇文章中表示，俄羅斯出兵烏克蘭引發的戰爭使歐洲更迫切地需要保持團結，朔爾茨表示，個別成員國因一己私利阻撓歐洲應作的決定，面對俄烏衝突，這種情況應該結束。

朔爾茨認為，在大國競爭當中，如果歐洲想繼續發聲，根本無法承受個別國家的否決權，例如在外交政策方面；他並指如果德國肩負起對歐洲及世界的責任，七國集團及其他國家就可以共同努力，為世界糧食危機、氣候變化及疫情大流行等問題，尋找解決方案。

路透社稱，烏克蘭及一些西方盟友曾批評德國在這場烏克蘭危機中沒有起到主導的作用，朔爾茨對這些批評予以否認。

朔爾茨表示，德國將在未來數月，將就歐洲共同移民政策、歐洲防務提出新的建議。

另據報道，英國估計俄羅斯在與烏克蘭的衝突中，陸地戰鬥力下降了30%以上，烏克蘭將以收復全部領土作為長期目標。

英國國防參謀長拉達金受訪時表示，根據英方評估，俄羅斯失去的超過30%作戰能力，實際上代表有5萬名俄羅斯士兵在這場衝突中死亡或受傷，近1700架俄軍坦克被毀，近4千架屬於俄羅斯的裝甲戰車被毀。

日前曾到訪烏克蘭的拉達金並表示，烏克蘭軍方官員非常明確表示，烏克蘭政府長期計畫是收復所有失地。