歐盟外長周一舉行會議討論加強制裁俄羅斯

歐盟/制裁/俄羅斯

俄羅斯軍隊周日繼續對烏克蘭多座城市進行轟炸；歐盟外長周一將舉行會議，討論加強對俄羅斯制裁，使其為入侵烏克蘭付出高昂代價”。烏克蘭稱，俄軍動作頻頻，似準備攻向斯拉夫揚斯克。

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法新社報道，歐盟外長將於周一舉行會議，討論對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。迄今為止，連續幾輪制裁已使俄羅斯陷於孤立，並對其經濟造成沉重打擊，但到目前還不足以擊退俄羅斯。

歐盟各國外長將於在周一的會議上審議歐盟委員會關於禁止從俄羅斯購買黃金的提議，這項提議旨在使歐盟對俄制裁與其G7夥伴保持一致。

歐盟委員會另一項提議將新的俄羅斯個人列入歐盟制裁黑名單。

歐盟委員會主席馮德萊恩周五在向27國通報制裁提案後表示 “莫斯科必須繼續為其侵略行為付出高昂的代價”。

法新社並援引據英國武裝部隊總司令托尼·拉達金上將表示，俄羅斯軍隊已經損失了50,000名士兵和數千輛裝甲車，占“其陸上戰鬥力30%以上”。

另據烏克蘭方面表示，俄軍近日以火箭和導彈炮轟多座城市，造成數十人喪生。烏克蘭國防部情報總局發言人斯基比茨基（Vadym Skibitskyi）表示："整個前線沿線敵軍動作頻頻，顯然在準備發動下一階段攻勢。"

烏克蘭軍方說，俄羅斯似乎正重新部署軍隊，準備攻向烏東城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。

另一方面，俄羅斯國防部表示，俄軍已摧毀一套"高機動性多管火箭系統"（海馬斯）的發射台，這套系統部署在烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近。