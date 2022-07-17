氣氛太緊張  一首小詩也讓人心驚

中國社會

上海融媒體中心知名記者宣克炅路遇知了鳴叫，即興寫了首小詩，7月15日在微博貼出，竟被舉報“意有所指”，立即要求刪除。

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寫知了唧唧，鬧得草木皆兵，有人批評文字獄再現，有人還舉例，習近平的父親習仲勳當年也牽扯進一樁“反黨小說”案，遭到批鬥、關押。

融媒體中心專門發文說，“從宣克炅的微博到刪除不當信息，前後30多分鐘，但相關信息被截屏，經圈群傳播，已經對外造成不良影響”。“中心已對當事記者宣克炅進行了嚴肅批評教育”，“本人也認識到錯誤”，要其“提高政治站位和思想認識，切實增強‘四個意識’”，“杜絕此類事件再次發生”

“對外造成不良影響”，定性很嚴重! “外界”剛開始不太知道，經上級領導這麼一處理，影響就大了，沒有看到宣克靈微博的，急忙去找，已經截屏的，趕緊去轉……許多人以為是笑話，不過說說知了，結果被指涉嫌影射……，犯上。

這位記者到底寫了什麼，小詩不長，抄錄如下：

閉嘴!

說你呢

高高在上

一片聒噪聲

平添幾分燥熱

自以為聰明

肥頭大耳

土堆里

蟄伏

5年以上

才爬出陰間

卻只會用屁股

喝夏日裡的讚歌

不知人間疾苦酷暑

宣克炅為何寫這首詩呢？融媒體宣傳中心稱：該記者有晨跑習慣，是日跑起，“因頭頂知了大叫擾亂心緒”，加之“近日天氣又悶熱高溫，於是寫了一首以鳴叫的知了為主題的‘打油詩’”，結果被指“意有所指”雲雲。

有人說，看宣克炅平時發的博文就知道這並不是一個體制內激進的記者，這首小詩應該不是有所特指。只不過在現如今的環境下，在這個體制內，其實無人能夠倖免。

有人抱怨還不如大清國，老佛爺也比當今的開明。

中國領導人習近平的父親習仲勳也曾是文字獄的受害者。毛澤東有所謂“用寫小說來反黨反人民，這是一大發明”的說法，指的就是長篇小說『劉志丹』，小說『劉志丹』案株連上萬人，小說作者被打成反革命入獄，當時是國務院副總理的習仲勳，因與小說所寫陝北背景有關，且閱讀過初稿，被打成“反黨集團”，在文革中被關押、監護長達八年。

一首小詩鬧得草木皆兵，與中國目前政治氣候緊張有關。