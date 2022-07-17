法國15省發出高溫紅色預警： "周一可能是法國有史以來最熱的一天"

法國/歐洲/高溫/野火

法國氣象部門周日發表最新公告，自周日下午起，法國15個省將處於高溫紅色預警狀態，另有51個省處於高溫橙色預警狀態。法新社援引氣象人員表示，"周一可能是法國有史以來最炎熱的一天"，西部多地白天最高氣溫都將超過40攝氏度。法國總理博爾內呼籲採取防暑措施。

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法新社報道，法國氣象局周日舉行新聞發布會表示，1947年高溫紀錄以來的第45次熱浪周一將達到"峰值"，而在西部的布列塔尼和蘭德斯等地，將打破多項歷史高溫紀錄。法國西部地區的15個省因酷暑處於“紅色警戒”狀態，另外51個省處於橙色警戒狀態。

在野火肆虐的吉倫特省，消防員周日仍在奮戰，以撲滅兩場災難性的森林大火。這場森林大火已經摧毀了近11,000公頃的樹木。

法國氣象局預報員弗朗索瓦·古朗告訴法新社說，"星期一可能是法國有史以來最熱的一天"，“西南部的某些地區將面臨一場高溫災難。”西部多地區白天最高溫度將超過攝氏40度。

法國總理博爾內周日呼籲高溫地區民眾，特別是老弱人群注意防暑，總理府並發出一份公告，要求有關政府部門行動起來，並採取措施，如調整室外工作的時間，改善工作條件，減少出行等。

氣象部門預計，此次高溫酷暑天氣將持續到周二。

另外，近期熱浪席捲歐洲多國，山火蔓延。法國已疏散西南部受山火威脅的過萬人；西班牙南部也受山火威脅，超過3千人逃離米哈斯山區；摩洛哥下令1300多人暫時離開家園，並部署更多消防員應對北部的山火。

熱浪席捲歐洲多國，英媒報道，西班牙已有360人死於高溫，而英國內閣辦公室已經召開緊急開會，討論應對炎熱天氣的措施。