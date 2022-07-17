習近平二十大前須拆彈

中共二十大前瞻

國際形象不佳，中共總書記習近平可以關起門來不理；中俄合作，西方壓力大，可以暫時收起合作無上限的大旗。涉及“民生問題”，比如經濟危機，債務炸彈，以及剛剛爆發的房貸風暴，習近平能否繼續清零不動搖，置之不理？

廣告 繼續瀏覽後續

中國官方公布的二季度經濟增長只有0.4%，比市場預期的最壞的結果還要壞。經濟界人士普遍認為，造成這一危機的禍首是習近平的清零政策。當局制定的年度經濟增長目標5.5%，現在看來很不容易達到。一直被中共視為合法性基礎的經濟成就，就被批評者所形容的自殺式清零打擊得千瘡百孔。距離中共20大召開還有半年時間，經濟有無恢復的可能？ 專業人士普遍的分析，只要習近平不放棄清零，經濟就難以恢復。有學者分析，習近平已把清零視為制度優勢，個人成就，當作20大順利連任的一塊招牌，如此，他怎麼可能放棄？

但是4月份以來中國明確呈現的嚴峻的經濟形勢引發黨內外的普遍擔憂，到底讓務實但沒有多少權力的中國國務院總理李克強得到一些“拼經濟”的空間，但這一空間有多大，能否持續，都在不定之間。一直獨攬大權的習近平能否在20大召開前的關鍵時期分出一部分權力而不被視為“認錯”，都存在着很嚴重的疑問。

伴隨着這一經濟危機的是債務炸彈，河南村鎮銀行40萬儲戶無法提款案就是一個信號。美籍學者裴敏欣在日經亞洲撰文分析，以河南村鎮銀行弊案為例，40萬儲戶無法提款，涉及400億元人民幣，令人對銀行存款安全性信心受到很大打擊。他指出，這些村鎮銀行是中國金融體系的縮影。

事件的處理也令人瞠目結舌，河南當局不但沒有按規定賠償最高可獲得50萬元人民幣賠償的儲戶，反而設法讓他們噤聲，最惡劣的手段就是把他們的健康碼變成紅色，讓他們無法出行。7月10日，當數千名受害者聚集中國人民銀行鄭州分行門外抗議，當局卻唆使身份不明，身穿黑白衣衫的暴徒大打出手。事情鬧大了，當局稱7月15日起將對5萬元及5萬元以下的客戶先行墊付。但能否順利墊付，許多儲戶很有懷疑，另外，5萬元以上儲戶怎麼辦？

河南鄭州事件數千名儲戶抗議時喊出的口號中有一個是“李克強，查河南”，旅法學者張倫在德國之聲撰文分析，“人們本應該高呼當今聖上‘習近平，查河南’，卻去呼喊已成弱相、根本沒有什麼查處地方官員權力的李克強，想來習、李二人在人們的眼中的印象已經有所更換，李成了愛民的總理，而習則演變為是一個高高在上遠離人們疾苦一心只在‘清零’、連任的‘皇上’。”

專家指出，河南村鎮銀行只是因缺乏監管和腐敗而爆發黑幕，中國資產規模約14兆美元的近四千家中小銀行都面臨類似的系統性風險。假如眾多小型銀行一起倒閉，可能引發連鎖效應，將直接衝擊大型銀行。裴敏欣文章指出，中國目前爆發這種金融危機的可能性比過去任何時候都要高，從2011-2020中國之所以能避免金融危機的重要原因是經濟平穩高速增長，但清零政策導致經濟增長放緩，債務炸彈進入倒計時階段。

另外一個與金融關聯的就是驟然爆發的民眾拒還貸款的房貸風暴，為什麼會“停貸”呢？蓋因中國房地產行業違約企業的不斷增加和金融風險的日益惡化，“爛尾樓”現象變得越來越嚴重所致。預購房屋的民眾擔心開發商無法按期交付所購房屋，集體決定停止支付購房貸款。結果，業主停貸6月底在江西爆發，繼而得到全國各地類似處境的業主們的響應。

截止目前，全中國已有21個省份75-80個城市捲入了這場風暴，涉及樓盤235個，貸款機構面臨的資金風險超過一萬億人民幣。澳大利亞的澳新銀行則估計，爛尾樓涉及的房貸規模高達1.5萬億元人民幣，約合2200億美元。房地產佔中國GDP的30%，房地產業假如崩潰，負責借貸的銀行，金融體系也將爆發危機，中國經濟將遭受致命打擊。

中國經濟第二季創下自2020年第一季度爆發新冠疫情經濟出現28年來首次萎縮以來最低的增速，分析人士首先歸咎於“清零政策”，其次便是萎靡不振的房地產業。經濟危機，債務炸彈，房貸風暴，環環相扣，形勢逼人，意欲在二十大以“偉大領袖”姿態準備第三次連任的習近平，又不願意放棄清零，拆彈的任務不輕。