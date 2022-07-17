英軍總司令指普京不健康或最終被暗殺傳言一廂情願

俄羅斯侵烏戰爭

針對有關俄羅斯總統普京健康不佳以及普京或有可能遭暗殺的傳言，英國武裝部隊總司令拉達金上將出面予以否認。

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拉達金在周日英國廣播公司播出的採訪中表示，"我認為一些關於他不健康或最終被暗殺的評論，那隻是一廂情願的想法。"

將於10月份滿70周歲的普京，有關其健康的傳言甚囂塵上，但都無法得到核實。

拉達金錶示，“作為職業軍人，我們看到這個政權相對穩定，普京總統能夠扼殺任何反對力量......，高層沒有人有挑戰他的動力。”

他說，"俄羅斯帶來的挑戰將持續"，“潛在的威脅可能會持續幾十年”，他認為，接替約翰遜的新首相應該意識到，俄羅斯對英國是"最大的威脅"。

但拉達金錶示，烏克蘭軍隊“絕對”有信心打贏俄羅斯於2月份挑起的侵略戰爭。

根據英國軍方最新估計，俄羅斯 "已經失去了30%以上的地面戰鬥力"。拉達金說："這意味着有5萬名俄羅斯士兵在這場衝突中死亡或受傷，近1700輛俄羅斯坦克被摧毀，近4000輛俄羅斯擁有的裝甲車被摧毀。

烏克蘭局勢將主導9月份取代約翰遜上任的新首相的軍事簡報。拉達金說："我們應該提醒新首相，作為一個核大國，他對英國負有非凡的責任。"

拉達金還被問及英國廣播公司新近公布的一項調查，該調查指在阿富汗的英國特種空勤團（SAS）人員多次在可疑情況下至少殺害了54人，而他們的上級掩蓋了這些事實。

拉達金錶示，軍事警察已經確定 "沒有發生"這樣的事件，但如果出現新的具體證據，他們將重新審視這個問題。