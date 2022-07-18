上海天津等大城市開始新一輪大規模普篩

中國-新冠病毒

中國上海7月12日起，疫情有所反彈，圖為人們在一個核酸檢測點排隊接受檢測。上海當局決定，7月19日起。連續三天進行新一輪大規模普篩。

為落實“動態清零”政策，中國上海、天津再次下令本城居民接受多輪新冠病毒普篩。而蘭州、成都、北海等城市因未實現清零被迫強化或延長封控。

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路透社報道，面對新一波傳染，六月份才結束兩個月封城的上海當局決定，7月19日起。連續三天進行新一輪大規模普篩，每人必須接受兩次核酸檢測。儘管上海每日確診人數周日已從上周日均50例下降到17例，當局仍擔心疫情擴大傳播。

上海封城兩個月，導致這座中國最有活力的國際城市經濟第二季度出現百分之十四的經濟負增長。中國全國第二季度也因為嚴酷的清零政策只有百分之零點四的微弱增長。專家普遍認為，當局預定的年度增長百分之五點五的目標面臨嚴峻挑戰。

另一座緊鄰北京的大城市、也是中國北方最大的港口城市天津，在星期一報告發現兩例新增本土病例後，市政府下令，周一晚間起，對全市1300萬居民進行新一輪核酸檢測。

路透社統計顯示，中國大陸全境在剛剛過去的一周(不包括星期天)，七天平均單日新增本土病例大約390例，略高之前的單日新增340例，但與疫情反彈的其他亞洲國家相比顯得微不足道。

當局之所以採取如此嚴厲的封控，與中國領導人習近平要求堅持清零不動搖有關，為此，只要疫情反彈，就要不惜代價封控，“經濟暫時受點損失也不要緊”。

為了實現社會面清零，上周全面封控的甘肅省蘭州市宣布，再將封控期限延至7月24日。四川成都也將關閉文化娛樂場所的禁令從幾個行政區擴大到全市。

擁有190萬人口的廣西北海，7月12日起發現首例無癥狀感染，感染人數目前超過500人，全市已進行了多輪普篩，許多城市小區目前已被完全封控。