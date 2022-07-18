外派員來港人數連跌四年 今仍較「反修例」大跌逾七成 長遠憂削國際聯繫

香港/經濟

受2019年的反對修訂逃犯條例運動及嚴格的防疫措施影響，外地人才來港人數大減，與2018和19年上半年相比，今年同期獲批的來港人數只及當年不足三成；今年6月的單月入境人數雖按月回升逾一成，但以上半年計算，仍較去年少一成二。有經濟師接受《信報》訪問時憂慮，跨國企業縮小香港業務的人手規模，或會阻礙企業在港投資以及員工消費；更深層效應則會削弱國際連繫角色及競爭力，長遠衝擊經濟增長動力。

廣告 繼續瀏覽後續

根據入境處向《信報》提供的一般就業政策獲批來港人士統計數據顯示，外派員獲批來港人數在2018年和19年仍維持在4.1萬人以上，但自2020年起即懸崖式下滑，過去兩年獲批人數較2018年分別大跌65%和67%。

若以上半年計算，今年有5701人獲批，較2018年同期大挫72%，比2019年仍大幅下滑71.1%；即使與開始下滑時的2020年相比，今年上半年的入境獲批人數仍然大跌26%；與2021年同期相比，跌幅縮少至12%。以人才來源國分，則以英國人最多，其次是美國、日本和印度。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷向該報指出，跨國公司駐港業務會帶來其他投資，外地人才在港亦可推動稅收及消費，其離開會削弱香港的區內連繫角色；加上科技或技術行業外國人才減少，亦會拖累行業發展及競爭力。至於外來人才減少的長遠經濟影響，須視乎現象會否由短暫變為長期。

他質疑，香港期望繼續成為國際金融中心，還是變成中國的離岸中心。他指出，雖然中國經濟體龐大，但增速放緩，香港須考慮是否捨棄其他機遇，例如人口紅利及經濟增長加快的東盟國家。

另外，獵頭公司Robert Walters華南和香港金融服務區域總監毛拉利(John Mullally音譯)指出，港府近期放寬防疫政策屬正確方向，但世界大多數地區已轉向與病毒共存，曾在該等條件下生活的外地人士或不願回到受限的環境，金融專才已不像四年前般熱中來港工作。他更透露，有客戶在港招聘職位，但若人選想駐守新加坡亦可作安排，形容這非常罕見，已對香港響起警號，若相關事例頻繁發生，企業有機會直接把職位設於新加坡。但他估計，香港的資本市場及管理資產規模大，新加坡中短期內無法趕上香港，但香港不能視之為理所當然，因變化可以急遽出現。