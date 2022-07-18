《新蘇黎世報》：中俄聯手鉗制日本

俄羅斯侵烏戰爭

德語媒體對中國的經濟狀況普遍表示擔憂，對中國的某些外交政策也側目相看。

廣告 繼續瀏覽後續

德國《明鏡》周刊表示：中國的意識形態勝過理性。中國的經濟增長數據現在慘不忍睹。這是嚴格的清零防疫政策造成的。北京背棄經濟實用主義給中國的外交政策也沒有帶來好兆頭。

德國編輯部網絡認為：中國的經濟在承受磨難。上季度經濟大大下滑主要是嚴格的清零政策引起的。即將離任的大眾中國首席執行官史蒂芬-沃倫斯坦周五公布半年經營數據時表示：“中國承受不了太多這樣的年度季度，畢竟經濟發展對社會穩定極為重要。”他還說：“上海的情緒處於邊緣狀態：這種情況也可能導致大規模的社會動蕩。”大眾汽車公司本身也受到大規模封鎖的嚴重打擊，位於上海和長春的兩家工廠長期處於停滯狀態。儘管如此，該公司還是很樂觀：它希望政府能夠意識到，應再次更加重視經濟利益。對中國經濟來說，最糟糕的是房地產市場的發展。房地產市場在中國經濟產出中傳統上佔了很大的份額。然而，房價已經連續十個月下跌，許多房地產開發商面臨巨大的資金流動性問題。成千上萬的借貸者拒絕償還貸款。銀行面臨跌入深淵的威脅。專家認為，中國的“雷曼兄弟 ”時刻已在前頭招手。2000年代末美國房地產泡沫破裂便是從“雷曼兄弟”破產開始的。雖然中國報紙還避談危機，但可以肯定的是，中國政府預定的2022年實現5.5%的經濟增長目標無論如何已經達不到了。

《新蘇黎世報》對俄中外交表示了關注。該報發現：俄國和中國戰艦和飛機越來越頻繁地出現在日本海岸。日本軍方為此感到憂慮。近四個月內，日本統計到，俄國和中國軍艦或飛機有90次靠近日本水域或領空。日本估計，這是莫斯科和北京的協調行動，與烏克蘭戰爭有關聯。自戰爭開始以來，中俄力量顯示大大增加。而在戰爭開始前的四個月里，日本軍方只發現了35個類似案例。日本和俄國與中國都有領土衝突。一方面，日本聲稱被俄羅斯控制的“北方領土”屬於自己，另一方面，中國對日本控制的尖閣群島提出了權利要求。北京稱其為釣魚島。北京和莫斯科均認為自己受到了日本的挑釁。日本扶持西方制裁俄羅斯的政策。而在最新的日本防衛基本文件中，有這樣的句子：“台灣周邊局勢的穩定對日本的安全很重要。”北京把這理解為對台灣獨立的支持，認為自己受到了挑釁。為此，俄羅斯和中國正在聯手鉗制日本。烏克蘭戰爭為雙方針對美國親密盟友發起聯合威脅提供了一個理由。

該報還指出：中國海軍和俄國海軍已經不相上下，而且還在朝着有利於中國的方向發展。只是在某些潛艇技術領域，俄羅斯仍有優勢。如果單看船隻的數量，中國海軍甚至已經超過了美國。但中俄在太平洋上的合作遠遠達不到美國及其盟友之間的水平。但重要的是，人們通過合作想要達到的目的是什麼？俄羅斯尋求的是，將自己展示為北方航道的主導者，中國則試圖將自己定位為一個全球重要的海洋大國。從這些目標來看，俄中合作正在取得巨大進展。