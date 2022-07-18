斷供潮來了 中國當局呼籲銀行支持房地產行業

中國/房產/銀行

中國房產“斷供潮”正在擴大，當局呼籲銀行支持房地產行業。據法新社7月18日發自北京的報道說，中國已呼籲銀行向開發商提供更多信貸，因為越來越多的房主拒絕支付月供，使房地產危機雪上加霜，開發商正在苦苦掙紮。

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法新社說，預售在中國是出售房產的最常見方式。據行業和分析人士的數據，憤怒的房主們正在拒絕為中國至少100個住房項目支付月供。此舉已經引起人們對房地產危機可能蔓延到金融系統的擔憂。

為防範這種情況，監管機構在周日敦促銀行 "滿足房地產公司的合理融資需求"。中國銀保監會告訴中國的國家媒體，必須"做好客戶服務工作[......]尊重合同，遵守承諾，保護消費者的合法權益"。

法新社說，房地產和建築業佔中國GDP的四分之一以上，曾是疫情後的復蘇驅動力。但為了減少該行業的債務，北京已收緊了對開發商的信貸條件。這使得許多集團缺乏現金，包括該行業的老大恆大集團。

另據華爾街日報7月18日的說法，隨着沮喪的購房者停止償還房貸的勢頭在上周蔓延到中國各地，銀行業被推上了風口浪尖。已有200多個樓盤項目的業主威脅要對他們購買的停工或爛尾房進行房貸“斷供”，這引發了對地產開發商和銀行類股的拋售。

恆生中國內地銀行指數上周下跌了8.3%，其中招商銀行股份有限公司和中國郵政儲蓄銀行分別下跌15%和13%。

據《中國銀行保險報》周日 (17 日) 引述未具名高官說，中國銀保監會就近期房貸斷供風波發布了多項指導，以推進項目早交付。

在此之前，中國金融監管機構上周與銀行開會，就房貸“斷供”風波研究“防風險”方案。官媒引述分析師的話警告稱，如果更多購房者效仿斷供，金融體系的穩定可能受到損害。