普京將消失 他的崇拜者照舊存在

俄羅斯侵烏戰爭

普京現在讓他的崇拜者們失望了。"他不再是騎在馬背上粗野的大男子主義者，而是伏在一張超大桌子後面的臃腫侏儒。然而， "這個人如果消失了，他的崇拜者仍然存在”。

廣告 繼續瀏覽後續

這是旅居瑞士的俄羅斯作家米哈伊爾-希什金（Mikhail Shishkin）文章中的一段話。普京為什麼能把俄羅斯一次次帶入戰爭，普京又為什麼在世界各地都有崇拜者？ 這位作家有自己獨特的解釋。

這裡只是法國世界報轉譯自德文的文章的概述。希什金文中一開始交代自己憎惡普京的理由：前克格勃特務的總統生涯以屠殺車臣同胞起家，這一邏輯一直延續到2月24日發動侵烏戰爭。然而，作家坦承，許多人跟他不一樣，多年來，普京在世界各地不乏有人激賞。

他寫道：在九零年代的混亂中，飽受打擊的俄羅斯民眾希望秩序最終能夠恢復，希望這個跪在地上的國家能夠 "重新崛起"。普京承諾將治癒國家的創傷：結束混亂的時代，恢復俄羅斯在世界的領先地位。

救世主的宣傳形象就這樣誕生了。邪惡的西方想要消滅俄國，只有善良的沙皇才能拯救我們的 "俄羅斯世界"( Russki Mir)。"Mir "這個詞最初指的是俄羅斯的鄉村社區。作者形容中世紀的鄉村心態仍然根植於很大一部分俄羅斯人的心理。這種“鄉村心態”獨特性也解釋了為什麼這麼多生活在國外的俄羅斯人支持普京和他的戰爭。

作者認為，普京的支持者並不局限在俄羅斯境內，不僅印度和拉丁美洲的網絡將普京描繪成一個堅決反對美帝國主義的英雄，不僅僅伊朗和朝鮮的領導人對普京2007年在慕尼黑譴責美國單一霸權的著名發言為之傾倒，在世界各地，"敵人的敵人就是我的朋友 "的原則彌合了左派和右派之間的差距。西方民主國家也不乏有人喜愛普京。他們以為此人體現了基督教的道德價值觀、保護家庭、反對同性戀婚姻，甚至他對政治正確的公然挑釁也招人欽佩。

法國女演員碧姬·芭鐸宣稱普京為保護動物所做的貢獻比所有法國總統加起來都多。而瑞士記者Roger Köppel表達了全世界出租車司機對普京的敬佩之情："普京揭開了他的對手空洞的道德主義和西方的頹廢。"

然而現在普京讓他在全世界的崇拜者感到失望。他不再是騎在馬背上粗野的大男子主義者，而是伏在一張超大桌子後面的臃腫的侏儒。沒有任何一個西方政治家像他那樣為北約東擴作出那麼大的貢獻。他不是在保護野生動物和氣候，而是在轟炸城市，強姦婦女和殺害兒童，這一切與基督教的道德價值觀相去甚遠。

在俄羅斯，"真沙皇還是假沙皇？只有勝利才能提供答案。斯大林是一個真正的沙皇，這解釋了許多人今天仍然對他懷有敬意。戈爾巴喬夫在阿富汗戰爭和針對西方的冷戰中均告失敗。因此，"戈爾比 "顯然是一個假沙皇：他在俄羅斯仍然受到批評和憎恨。

吞併克里米亞使普京在民眾眼中獲得了真沙皇的合法性。但這種合法性現在因在烏克蘭遭遇重挫而受到嚴重損害。從烏克蘭返回俄羅斯的棺材越多， "我們的人民正在遭受暴行” 的呼聲就越高。尋找真正的沙皇的工作已經開始。

一個人因未能實現其崇拜者的願望而讓後者失望。這個人消失了，但他的崇拜者還在，包括他們的想法和期待。在俄羅斯，"去普京化 "將是另一個普京在新名稱下的工作。即使在普京去世後，另一個普京也將不可避免地以其大男子主義的外表讓西方興奮，並挑戰美帝國主義。這個世界上總要有人反對同性戀婚姻，並且站出來反對北約和美國的霸權主義! 人類對雄性十足的政治的胃口難道不是貪得無厭嗎？所以，普京會消失，但他噴發的慾望不會隨他消失。