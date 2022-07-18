歐盟外長會議同意禁止從俄羅斯進口黃金

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

歐盟成員國外長周一在布魯塞爾舉行會議，會議重申將繼續支持烏克蘭，同時加大向俄羅斯施壓。會議同意歐盟委員會上周提出的禁止從俄羅斯進口黃金的建議。歐盟內部報告顯示，對俄羅斯制裁正逐漸發揮效果，預料俄羅斯經濟今年將大幅衰退。

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法新社消息，俄羅斯在烏克蘭發起的戰爭持續，歐洲領導人擔心，隨着歐洲燃料、天然氣和電力價格飆升，公眾對制裁的抵制情緒會與日俱增。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在周一的外長會議後表示，“這對我們的社會是一次考驗。我們必須堅持下去。我們別無選擇”。他表示，歐盟各國外長一致同意繼續支持烏克蘭，對俄羅斯加大施壓。

會議同意歐盟委員會提出的新建議，包括禁止從俄羅斯購買黃金；會議並決定，向烏克蘭提供武器的成員國，可獲5億歐元資助，用於替換武器裝備，有關做法使歐盟向烏克蘭提供的軍事援助總額達到25億歐元。

歐盟成員國外交部長堅稱，儘管對俄制裁可能危及歐盟自身能源供應，但制裁已開始發揮效果。

博雷利表示，對俄羅斯的制裁是有效的，制裁措施嚴厲地打擊了普京政權及其同盟，對俄羅斯經濟的影響也將進一步顯現。

據報道，俄羅斯因入侵烏克蘭受到西方空前的制裁，歐盟內部報告顯示，制裁正逐漸發揮效果，預料俄羅斯經濟今年將大幅衰退10.4%。報告中還指出，目前俄羅斯已有7萬名通訊人才出走，預計未來將有10萬人跟進，影響俄羅斯的經濟。

另外由於通貨膨脹飆漲限制民眾購買力，俄羅斯最大食品零售商X5集團（X5 group）表示，受可支配所得減少影響，俄羅斯消費者改為購買比較便宜的食物。

另據報道，歐洲高溫乾旱使糧供雪上加霜，歐盟周一呼籲俄羅斯停止封鎖烏克蘭港口。 歐洲聯盟外交和安全政策高級代表博雷利周一警告，俄羅斯必須停止封鎖烏克蘭港口，因為這對數以萬計恐面臨饑荒人口的穀物供給構成威脅。他向媒體表示："這對很多人來說攸關生死。現在的問題是俄羅斯必須解除封鎖，允許烏克蘭的穀物出口。"

俄烏戰爭導致烏克蘭堆積如山的小麥無法輸出危及全球糧食供應，目前歐洲又因熱浪侵襲使糧供雪上加霜；法國預計今年軟質小麥出口恐比去年少7.2%，歐盟也下修產量預測。