經濟學人:習近平培育了一種醜陋的中國式民族主義（上）

中國/民族主義

《經濟學人》刊文說，一些專家指出：“網絡暴力反映了中國共產黨自己的心態”，並懷疑這是否“預示着中國在國外有更多的侵略性行為”。而“事實證明，它可能難以控制”。

廣告 繼續瀏覽後續

經濟學人7月14日介紹中國民族主義時介紹說， 日本前領導人安倍晉三於7月8日被刺殺，在中國引起了一波歡樂的反應和廣泛的謾罵"。一個叫張北海的社交媒體用戶在類似Twitter的微博上向其260萬粉絲寫道："安倍晉三已經死了，就是這樣。"他活該滅亡"。 另一微博用戶進一步說，"他整個家族都該死"。另一人打趣道，"剛收到的消息"，"我們的肯尼迪總統會見了日本首相安倍晉三"。

該文接著說，在中國網絡佔主導地位的民族主義者將日本作為共同打擊的目標。中國人從小就被教育要憎恨這個國家，因為它在20世紀30年代和40年代入侵中國，並犯下暴行。安倍先生因參拜東京的靖國神社而遭到反對，靖國神社是紀念戰犯的地方，他還表達了對台灣的支持，中國將台灣視為其領土。微博上一位評論者說，如果整個日本"沉入海底"，她會"鼓掌"。

經濟學人說，其實日本只是眾多目標之一。中國民族主義者不僅蔑視美國和美國的所有朋友，也蔑視他們認為親西方的中國人。他們的謾罵很少受到當局審查，相反，在中國，自由主義的情緒卻會經常被審查。

中國一些最大的網絡名人都是民族主義者，他們的社交媒體賬戶吸引了數百萬的追隨者。暴民在網上迅速形成，利用微博、短視頻和消息應用程序，對"叛徒"、"間諜"和 "二鬼子"（與外國敵人合作的中國人）發起憤怒的謾罵運動。

方方在2020年成為民族主義憤怒攻擊的對象，當時她寫下了在冠狀病毒大流行病開始時有關武漢的生活的第60篇也是最後一篇網絡日記。她的日記不僅描述了世界上第一個經歷冠狀病毒（Covid-19）封鎖的城市的艱辛，而且還描述了她自己的情況。由於敢於批評政府的錯誤反應，她遭到了民族主義者的網上謾罵。方方怒道，"他們的行為就像一群暴徒"，"攻擊任何不與他們合作的人，發動一波又一波的攻擊"。 她將這種攻擊與1960年代和1970年代毛澤東的文化大革命及其兇殘的紅衛兵暴徒相比"。她在2020年4月寫道：“今天我甚至看到新聞，人們準備派一個小組到武漢來殺我”。

這種民族主義不僅讓方方這樣的自由主義者擔憂，也在西方和中國的許多鄰國引起了焦慮。外國觀察家認為，“這反映了中國共產黨自己的心態，並懷疑這是否預示着中國在國外會有更多的侵略性行為”。

經濟學人這篇文章說，美國官員在談及專制國家民族主義的發展時，避免將矛頭指向中國，但他們也在考慮這個問題。在2021年3月發布的國家安全指令中，美國總統喬-拜登說，"美國的命運 "正越來越多地與國外事件聯繫起來。"他說："我們面臨著一個民族主義擡頭、民主倒退、與中國、俄羅斯和其他獨裁國家競爭日益激烈的世界。他的國務卿安東尼-布林肯在兩個月後提出了類似的觀點。"他在聯合國安全理事會的一次視頻會議上說："民族主義正在復蘇，壓迫正在上升......對基於規則的秩序的攻擊正在加劇。他顯然想到了中國。

該文說，俄羅斯對烏克蘭的入侵似乎證明了美國的一些憂慮。西方官員現在想知道，中國的民族主義--包括領導層和中國公眾的民族主義--是否可能導致中國走上類似俄羅斯的道路。他們最擔心的是民主台灣的命運。自1949年以來，控制該島一直是中國民族主義的一個項目，當時共產黨在大陸奪取了政權，迫使被打敗的國民黨逃到了台灣。2017年，中國領導人習近平說，國家的"完全統一"是"實現中華民族偉大復興的必然要求"，他說應該在本世紀中期完成（統一）。與他的前任一樣，他不排除使用武力的可能性。

民族主義會在多大程度上影響習近平先生關於是否攻擊台灣的決定？或者對與中國有領土爭端的其他國家使用軍事力量？這些國家很多。中國對日本控制的東海尖閣諸島（在中國稱為釣魚島）提出了主權要求。中國對南中國海的部分地區提出了權利主張，其他五個國家也提出了權利主張。中國與印度在3400公里的邊界上存在分歧。在與外國同行的會談中，中國官員有時會指出公眾對這些問題的看法是他們在制定政策時必須面對的一種力量。他們是否做過了？（上）