英國高溫恐破43度 機場跑道融化公共運輸受影響

英國/高溫/氣候

英國各地周一飆出超過攝氏30度高溫，英格蘭和威爾士地區尤甚。倫敦國際機場因跑道"融化"而航班大亂，地鐵、火車等運輸系統也被迫減速減班，以防軌道因高溫變形發生危險。

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英國氣象局周一表示，威爾士地區周一出現打破當地紀錄的高溫，哈爾登村（Hawarden）氣溫一度達攝氏37.1度。今年以來最高溫攝氏38.1度則出現在英格蘭的桑頓道寧村（Santon Downham）。

根據氣象局的預測模型，英國本周恐出現攝氏43度的破紀錄高溫。氣象局已對周一、周二兩天包括倫敦在內的部分英格蘭地區發布極度高溫紅色警戒，意指高溫將對民眾生活與基礎設施造成"廣泛衝擊"，有必要調整例行規畫。

氣象局預測，高溫現象20日才有可能趨緩。目前英國有記錄以來最高溫是2019年在劍橋測到的攝氏38.7度。

鑒於高溫恐造成乘客不適以及軌道、電纜變形等危害，火車、地鐵、公車等公共運輸系統近日建議民眾近兩天避免非必要搭乘，並取消部分班次。

高溫也影響航空運輸，倫敦盧頓機場（Luton Airport）周一下午發生飛機跑道表面部分"融化"狀況，導致航班延遲達4小時或被迫在鄰近其他機場起降。

英國規模最大的皇家空軍布萊茲諾頓（Brize Norton）基地周一也傳出跑道"融化"事件。空軍表示，已根據預先制定的應變計畫使用其他飛行場地，因此勤務沒有收到影響。

據世界氣象組織周一表示，英國首次預測氣溫將達到40°C，英國氣象局由此發布了歷史上第一個異常高溫紅色警告。與此同時，在葡萄牙和西班牙，氣溫已高達 46°C。

世界氣象組織指出，由於全球天氣模式的變化，極端高溫事件的確伴隨着自然氣候變化在發生。然而，近幾十年來，這些事件的頻率、持續時間和強度的增加顯然與觀察到的地球變暖有關，並且可以歸因於人類活動。

雖然背景溫度升高1°C似乎並不顯著，但由此導致的極端高溫事件嚴重性的增加在觀察到的氣象記錄中已經很明顯，而這具有廣泛而重大的影響。

最近發表在《自然地球科學》雜誌上的一項建模研究得出結論，大西洋上空的亞速爾高壓系統的擴張正在導致伊比利亞半島出現過去一千年來最乾旱的情況。