中國多省銀行限制儲戶提款

儲戶提款難

繼河南爆發數千名儲戶因無法提款齊聚鄭州抗議後，北京、山東和海南等省市也傳出儲戶提款難的消息。

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河南村鎮銀行數千名儲戶因被停止提款、7月10日在鄭州舉行抗議被人數眾多的便衣警察強行驅散後，中國官方17日罕見承認發生了“聚集性群訪”事件，中國銀保監會有關負責人稱，會如期墊付金額五萬元以下的客戶，下一步將續啟動五萬元以上客戶墊付工作。

但是這一事件引起社會廣泛關注，人們也才發現，取款難不僅僅發生在河南，在中國其他省市也存在。

『華夏日報』援引一位在海南工商銀行開戶的陝西儲戶說，近日發現自己的帳戶遭凍結而無法提款、轉賬和消費。另一位來自湖南的儲戶也表示，因為辦理了某銀行的貸款，在銀行卡被凍結後已多次往返湖南與海南之間。

另一家中國大陸媒體『證券日報』也報道說，北京、山東等地陸續有類似情況發生。相關銀行回答『證券日報』查詢時稱，新一波“斷卡行動”是官方為防止帳戶被用來洗錢詐騙而採取的風險控制措施。

該報還報道，各大銀行正加大監管銀行帳戶，有大額現金管理、帳戶餘額低、異地用卡、頻繁交易和資訊不全的帳戶，有可能成為凍結對象。

官方同時還要去清理長期沒有使用的“睡眠帳戶”。根據『證券日報』援引山東銀行的消息，他們已被下達任務，要求支行帳戶的“睡眠率”不得超過百分之二十。

自由亞洲相關報道說，由於近日各地爆發爛尾樓的“停貸斷供”浪潮，銀行拿“斷卡”當借口解決現金流不足的問題。該報道援引學者分析，銀行接二連三“斷卡行動”，打擊儲戶對業界的信心。