京官夏寶龍促港澳提防美西外部勢力反撲

香港

中國主導香港和澳門事務的中央官員夏寶龍，在一個與港澳和深圳連線的研討會上發表措詞強硬的講話，指全體港澳居民都應警惕「反中亂港(亂澳)」分子賊心不死，美國等西方外部勢力不會甘心，隨時可能反撲。他強調，打擊「反中亂港(亂澳)」時必須「不留縫隙」。有評論認為，發言反映北京評估香港將因中國面對更大的西方打壓，以及為研議中有關維護國家安全的基本法第23條立法工作進行「思想部署」，預料條例會較前嚴苛。

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中國國家主席習近平在香港主權移交25周年時來港視察並發表「7.1」講話，就一國兩制實踐提出「四個必須」，港府和不同界別組織多場「學『習』會」，而昨(18日)早由國務院港澳事務辦公室主管的全國港澳研究會在北京舉辦的學習「習近平七一重要講話精神」研討會可說是最高級別的。

港澳辦主任夏寶龍致辭時闡釋習近平所說的「四個必須」，當談到「必須落實愛國者治港」是保證香港長治久安的必然要求時，他指出，每位港澳居民都是「愛國者治港」「愛國者治澳」的參與者、實踐者及受益者，而不是旁觀者。「全體港澳居民都應警惕反中亂港、反中亂澳分子賊心不死，美西方外部勢力不會甘心，隨時可能反撲」。他續稱，要落實愛國者治港和治澳，「必須對一切反中亂港、反中亂澳勢力堅決打擊、不留縫隙，堅決與美西方外部勢力作鬥爭」，守好港澳。

夏寶龍強調，制定《港版國安法》、修改香港選舉制度，以及與「反中亂港」和「反中亂澳」勢力及其背後的美國等西方外部勢力鬥爭，都是為了確保「一國兩制」不變。任何人任何時候膽敢挑戰「一國兩制」底線和反中亂港、亂澳，必將受到嚴懲。

他更由解釋「一國」重申港澳所有居民都要「尊重和維護」中共對中國的領導。他指出，「一國」就是中華人民共和國，社會主義制度是中國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特區「所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度」。

劉兆佳：香港臨險惡國際形勢 劉銳紹：為23條嚴苛立法做部署

港澳研究會副會長劉兆佳會後指出，夏寶龍的發言反映北京政府預計香港日後可能面對險惡的國際形勢，隨着美國和西方對中國的打壓升級，香港無可避免成為打壓對象，包括可能會繼續在香港進行干擾及破壞、在國際上抹黑香港，以及透過制裁左右特區政府施政，故此要求港澳居民在面對外部勢力打壓時，需要有「強大戰鬥力」，確保港澳不會受太大影響。

兩名資深政界人士則認為，夏寶龍的講話是針對香港基本法中有關國家安全的

第23條的立法工作。前人大常委範徐麗泰會後表示，夏寶龍是針對23條立法，相信今屆政府會在任內完成立法工作。另外，曾在2003年負責推動23條立法失敗的前保安局長、現屆行政會議召集人葉劉淑儀錶示，雖然研討會沒有提及基本法23條立法，但有提醒仍然有「反中亂港」分子可能連繫外國勢力，應該長期警惕。

熟悉中國事務的評論員劉銳紹亦認為，夏寶龍的講話是為23條立法進行「思想部署」，並在中共二十大前鞏固習近平的威權統治。他預料，在現時的氛圍和特首李家超完全接受北京指示的情況看來，研議中的23條立法，從內文、精神、範圍到執行力度，都會比2003年所草擬的《國家安全（立法條文）條例草案》更嚴苛，亦更有利於官方。

根據新華社報道，是次研討會有四百餘人出席，當中包括政協副主席何厚鏵、梁振英，中央有關部門負責同志，港澳兩地特首李家超和賀一誠。根據疫情防控要求，研討會在港澳及深圳設分會場，當地官員和專家學者通過視頻聯機方式參與研討。而在香港的分會場，各司局長和前特首林鄭月娥均有出席。