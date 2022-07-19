侮辱黑人的中國男子在馬拉維被以販賣人口罪起訴

中國-非洲

這是在中國網絡上傳播的種族主義視頻的一個鏡頭

一名被指控在馬拉維實施種族主義和剝削未成年人的中國男子周一在首都利隆圭的一家法院被提審，罪名是“販賣人口”。

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這名中國人名叫陸克，26歲，6月份從馬拉維逃往鄰國贊比亞時被捕。

他被指控在拍攝馬拉維村莊的兒童時，讓他們用他們不懂的中文對自己進行種族主義評論。

在 2020 年拍攝的一段視頻中，大約 20 個小男孩都穿着同樣的衣服，高聲喊道： 我是‘黑鬼’；智商低！孩子們高興地這樣喊着，可他們並不知道自己喊的是什麼意思。

陸克現已被引渡到馬拉維，並於周一出庭。法庭當場宣布陸克涉嫌均與販賣人口有關的五條罪狀。檢察官表示，在兩星期後調查結束時，將增加進一步的指控。

檢方表示，由於存在潛逃出境和干擾未成年證人的風險，陸克的保釋申請已被拒絕。檢方補充說，這也是為了保護他不受公眾輿論的影響，因為在相關視頻播出後，當地民憤極大。

6月份，中國駐馬拉維大使館發表聲明，譴責這位中國僑民的行為，並強調，中國政府對種族主義零容忍。

BBC《非洲之眼》記者魯納科·塞利納（Runako Celina）和馬拉維記者亨利·姆漢戈（Henry Mhango）花費數月時間，調查這一種族主義事件背後的視頻製作產業。令人震驚的是，它並不僅限於歧視，還涉及虐待和剝削指控。