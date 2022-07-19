普京訪伊朗稱：烏克蘭穀物出口"取得進展" 敘利亞問題會談"富有成效"

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俄羅斯總統普京周二訪問伊朗，會晤伊朗最高精神領袖哈梅內伊，並與伊朗總統萊希和土耳其總統埃爾多安舉行雙邊及三邊會談。普京表示在烏克蘭出口穀物問題上"取得進展"，就敘利亞問題的會談"富有成效"。

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法新社消息，普京在德黑蘭訪問期間與土耳其總統埃爾多安會面，就恢復烏克蘭穀物經黑海出口及敘利亞和平等議題進行會談。這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，普京首次與北約成員國領導人面對面會談。

普京表示，在烏克蘭穀物出口問題上"取得進展"，他並感謝埃爾多安在此議題上的"斡旋調停"努力。

法新社援引克里姆林宮發出的一份聲明表示，普京在德黑蘭表示，感謝埃爾多安提出的在土耳其談判解決食品生產及穀物經黑海出口等議題的建議。普京說，"由於埃爾多安的斡旋，事情有所進展"。"問題並未得到解決，但出現了鬆動，這是好事情"。

普京在與萊希及埃爾多安會談後，向俄羅斯媒體發表談話稱，"會談富有成效及建設性，我們就在敘利亞問題上進行合作進行了討論"。普京並邀請伊朗及土耳其領導人訪問莫斯科，繼續就這些議題進行協商。

三方會後聲明稱，俄羅斯、伊朗及土耳其三方將會持續合作，以消滅敘利亞境內的恐怖份子，反對非法扣押或轉移本應屬於敘利亞的石油收入，以及反對敘利亞分離主義進程。

路透社稱，普京在美國總統拜登訪問以色列和沙特後數日出訪中東，向西方國家傳遞一個強烈訊息，也就是儘管莫斯科遭到制裁，但仍計畫與伊朗、中國和印度建立更緊密的戰略關係。

克里姆林宮首席外交政策顧問尤沙柯夫（Yuri Ushakov）在莫斯科告訴媒體："與哈梅內伊接觸非常重要。針對雙邊與國際議程中的最重要議題，他們之間已經逐漸展現出彼此信任的對話。他並表示："在大部分議題上，我們的立場接近或完全相同。"

這也是伊朗極端保守派總統萊希去年就任以來主持的首場峰會。對同樣遭到西方經濟制裁、在包括核協議等議題上與美國嚴重見分歧的伊朗而言，普京的到訪"正是時候"。

由於中東正在形成美國所支持的海灣阿拉伯國家與以色列聯合集團，區域權力平衡恐怕會朝不利伊朗方向進一步傾斜，擁有神職的德黑蘭領導人現在急於與俄羅斯加強戰略關係。