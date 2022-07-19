次生災害？郎鹹平告別上海了

中國-新冠病毒

2022年4月14日，封城後的中國上海，工作人員在一家醫院的發燒診所外運送氧氣瓶。

堅決清零不動搖造成的次生災害難以估量，網上傳出消息，“愛國者”郎鹹平也離開上海了。而一些被視為最親近當局的知名人物也在“破口大罵”清零措施“兇殘”。

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一位郎鹹平的朋友發消息說，郎鹹平決定舉家遷移香港，永遠離開上海了，”做這個決定不容易“。

這段文字下面有一段擦去名姓的兩人評論：“上海兩個月的封鎖嚇走的不只是郎鹹平“，”是的，人才流失大逃亡，直接間接損失不可估量。“

經濟學家郎鹹平，在中國知名度很高。上海封城之初，他信心滿滿地說：“今天，上海2500萬，一人一管，全民核酸，各地馳援，全國一盤棋，這就是中國力量”，他還說：“比疫情更危險的，是對疫情的恐慌。換好心態，等待解封”。

後因患急病的老母親必須先做核酸才能就醫，未能及時搶救去世了。他發帖哀嘆：“悲劇本來是可以避免的”，“因為封控了，所以我也沒有見到我媽媽最後一面。我希望這個悲劇不要再發生”。他的遭遇本應得到同情，可是他因讚許當局政策的“正能量立場”反而招致不少人的諷刺和挖苦。

對嚴酷的清零政策不滿的北大教授孔慶東被指是著名“毛左”，他說過毛澤東思想是最偉大的思想，以前沒有，今後也不可能有人能超越。

但是他出來說話了，他批嚴酷的防疫措施：“封建社會也沒有這般兇殘”，有人反諷他，“別玷污了封建社會“。

孔慶東是針對林岳芳的微博有感而發，林岳芳寫的是親友的遭遇：““我父親的一個表姐，八十幾歲，腳有病，其他沒有毛病。她一直不肯打苗，結果，居委不同意，強制上門去打，前周五，白天打，晚上死了。周日火化了……”

有人評論：“連林岳芳、孔慶東這樣的耄粉、大五毛、…都看不下去破口大罵了，這國被治理得什麼程度，還需贅述么？按張宏良的說法，已經突破法西斯底線了!”

張文龍在7月11日民族復興網刊載的這段評論寫道：“最初我們呼籲不能突破社會主義的底線! 後來又退而求其次呼籲不要突破文明社會的底線! 再後來更是退而求其次呼籲不要突破人類社會的底線! 直到最近唐山幾個彪形大漢圍毆一個弱女子我們呼籲不要突破獸類社會的底線! 而如今我們喊出了所有底線中的最後底線，就是國家治理不能突破法西斯的底線!”

孔慶東和張宏良都屬“鐵桿毛迷“，關於張宏良，百度百科介紹：中央民族大學成人教育學院教員、時評人，以捍衛紅色文化、宣傳毛澤東思想享譽國內外，被北京大學教授孔慶東稱為“紅色坦克手”。

人民日報日前一篇評論還在為清零政策辯護，評論題目源自中國領導人習近平的一段話：“我們的防疫措施是最經濟的，效果最好的“。但輿論的反應恰恰相反。

北京學者榮劍評論，“目前的防疫政策引發公憤，左中右無不厲聲譴責，‘何新老傢夥’也在其中，違背科學常識的清零政策已被全世界所拋棄，包括朝鮮，為什麼吾國還要堅持？難道如何新所言，有一股逆流在搞破壞？”

何新也是一個很有爭議的人物，被指是一個國家主義者，賬號“何新老傢夥”，7月16日發出的文字說：“百思不得其解。每當國家開始調整防疫政策，開始抓經濟，就有重要地區出現蠱毒，倒逼逆轉。照此下去，循環往複，周而復始，永無寧日。”

這些話都說的很嚴重。