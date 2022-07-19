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烏克蘭第一夫人澤連斯卡婭訪問華盛頓，將向美國國會發表演說。烏克蘭總統辦公室主任顧問耶爾馬克在周二發表的一次採訪中表示，烏克蘭必須在冬天之前結束戰爭，以免俄羅斯人永久駐紮烏克蘭。

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法新社報道，耶爾馬克在接受媒體採訪時表示， “不讓戰事進入冬季對我們來說非常重要。冬天過後，俄羅斯人會有更多的時間站穩腳跟，那時候將會更加困難"。耶爾馬克說，他們正在試圖拖住我們，而對我們來說重要的是不給俄羅斯這個機會”。

耶爾馬克重申，西方盟國提供的武器仍遠遠不夠，他表示，他把希望寄託在美國根據“租借法”向烏克蘭提供軍事援助。拜登在5月重新啟動了二戰的“租借法”支持烏克蘭，法案將於8月投入實施。

澤連斯基總統辦公室顧問表示，“我們的目標是勝利，除此我們不設立任何其他目標”。

他並強調，與俄羅斯正在進行的談判只涉及解除港口封鎖，以使烏克蘭穀物得以出口，但談判並不涉及結束這場衝突。

另據報道，烏克蘭第一夫人澤連斯卡婭到訪華盛頓，受到美國總統拜登及第一夫人吉爾的迎接。

拜登與吉爾在白宮外迎接澤連斯卡婭的汽車，澤連斯卡婭並與吉爾擁抱，並從拜登手上接過花束，吉爾與澤連斯卡婭之後連同雙方代表團在白宮藍廳會談。

另據眾議院議長佩洛西辦公室稱，澤連斯卡婭將在周三向美國國會發表演講。

吉爾今年5月突然到訪烏克蘭，與澤連斯卡婭會面，並探訪一間學校，學校里接收了逃避俄烏戰事而離開家園的烏克蘭人。