經濟學人：習近平培育了一種醜陋的中國式民族主義（下）

中國/民族主義

經濟學人7月14日的文章介紹了中國民族主義的狂熱事跡後指出，最近情況有些變化，民族主義不再是有效的社會粘合劑。當局非常緊張，連國歌第一句“起來，不願做奴隸的人們”的帖子也受到審查….

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經濟學人說，最近，人們的心態發生了變化。民族主義不再是一種有效的社會粘合劑。冠狀病毒的奧秘克隆（Omicron）變種已更難遏制；封鎖變得更加頻繁。上海和其他幾個大城市遭受了數周的嚴厲限制。許多人在網上提出抗議，指責封鎖區的官員未能提供足夠的食品供應幫助，而且，除了治療冠狀病毒外，使人們難以獲得對危及生命疾病的治療。該文說，在習近平時代的大部分時間裡，大學一直很平靜。然而，在今年5月，幾個校園裡沮喪的學生舉行了反對隔離規則的小型示威。一些網民敢於說“方方是對的”了。

官員們如此擔心，以至於4月，在上海兩個月的封鎖期間，微博審查了含有中國國歌第一句“起來，不願做奴隸的人們”的帖子。最近，微博用戶再次亮出這句話，並配上一些河南抗議者遭官員驅散的照片。

經濟學人的這篇文章說，習近平先生知道，有時要讓愛國者保持一致是多麼困難。1989年的天安門廣場抗議活動就是一個戲劇性的例子。學生們走上街頭，高呼“愛國無罪”。他們將自己的行動描述為“愛國和民主運動”希望強調他們對中國的熱愛會有助於緩和黨的敵意。他們的策略一度奏效，因為中共領導人為是否承認學生的愛國主義而爭吵不休。

在2012年的反日抗議活動中，一些示威者高舉毛澤東的畫像。他們是薄熙來的粉絲，薄熙來是一位地區領導人，在與習近平先生進行權力鬥爭後被捕。薄熙來曾試圖通過呼籲人們懷念毛澤東時代（其中不涉及幫派暴力的部分）來建立支持。他於2013年被判處終身監禁。

然而，該文指出，對黨來說，網上的民族主義是壓制異議的有用工具--自由主義者很快就會被民族主義的巨魔抓住。但對該黨來說，這也是一個充滿陷阱的陰暗世界。

新毛澤東主義者早已隱瞞了他們對薄熙來的熱情（在習近平先生的領導下，支持薄熙來的風險太大）。然而，他們仍然在網上發聲，作為民族主義事業的拉拉隊，也作為中國社會弊病的批評者，如巨大的貧富差距、腐敗和對來自農村的農民工的"剝削"。2018年，警方逮捕了幾名新毛主義學生活動家，他們一直在為工廠工人爭取更好的條件。

極端毛主義

網上的毛澤東主義者對那些他們認為是站在 "官僚資本家 "一邊的人進行狙擊，這些人控制着商業和政治。他們的眼中釘之一是《環球時報》的前編輯胡先生，此人在微博上有2450萬粉絲，可能是中國最有名的網上民族主義者。對新毛澤東主義者來說，胡還不夠民族主義。他們指責他呼籲網民在對安倍先生死亡做出反應時要保持警惕。胡先生在他的視頻博客中說，對安倍晉三去世的過度歡呼，已被中國的批評者利用來"抹黑"這個國家。

經濟學人的文章說，中國的民族主義在網上有商業的一面，這也使我們難以評估公眾的真實立場。通過利用社交媒體吸引對贊助商產品的注意力而賺錢的網絡影響者，將民族主義作為吸引點擊的誘餌。

人們被網絡大V兜售的陰謀論所吸引，例如，關於美國軍方參與製造和傳播冠狀病毒。該文在括號內解釋說，這是中國當局急於鼓勵的虛假信息，以抑制西方關於該病毒從武漢實驗室泄漏的猜測。

鑒於許多網上話題受到嚴格審查，一些網民可能會陶醉於誹謗性的民族主義言論，僅僅因為他們有這樣的自由，因為在中國攻擊自由主義者是沒有任何風險的。

但西方仍在擔心。在今年晚些時候的20大黨代會上，預計習近平先生將獲得第三個任期。這將打破許多人認為已經成為慣例的做法：總書記最多任期為兩屆。

四年前，當人們意識到習近平的連任計畫時，一些精英成員對這一想法頗有微詞。他們之前曾經希望該黨會走向一個可預測和有序的繼承製度。一些分析家現在想知道，為了證明自己的持續統治，習近平先生是否會發揮其民族主義的優勢，也許會暗示只有他才能確保與台灣的統一。西方外交官正在焦急地尋找更強硬路線的暗示。

一些分析家現在思忖着，為了證明自己持續掌權的合法性，習近平先生是否會發揮其民族主義的優勢，也許暗示只有他才能確保台灣與中國統一。西方外交官正在焦急地觀察更強硬路線的跡象。

這篇文章最後指出，儘管中國的軍機和船艦經常在台灣島周圍出沒，卻很少有迫在眉睫的危險跡象。但中國的民族主義已經變得更加醜陋，而中國的“繼承政治”總是充滿了黨內的緊張關係。習近平先生的反對者，或那些期待他最終離開政治舞台的人，可能會採取更強烈的民族主義形式，這並非不可能。習近平先生培養了一支不穩定的力量（民族主義）。他可能並不總能控制的住。（下）