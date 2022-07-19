習近平培育了一種醜陋的中國式民族主義（中）

中國民族主義

經濟學人7月14日介紹中國某些民族主義者提出“趁美國被烏克蘭分心，對台灣發動軍事進攻”。但該文指出：自毛時代以來，還沒聽說過北京允許舉行與台灣有關的示威活動。這顯然是因為該黨不希望好戰人群導致中國捲入與美國的核衝突…”。

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向海峽兩岸傳遞仇恨

中國的民族主義者當然越來越容易被激起，並迅速要求對認為的敵人採取強硬行動，特別是台灣的中國懷疑論者。安倍晉三去世後，在微博上擁有近300萬粉絲的中國最知名的民族主義者之一司馬南在網上思考，暗殺台灣總統蔡英文是否正確。他寫道，"和平解放台灣是所有中國人的願望"，但"如果刺死蔡英文能帶來和平統一，人們豈不喜出望外？"

微博上流傳着兩個民族主義者的視頻，他們認為，中國應該抓住現在的機會，趁着美國被烏克蘭分心的時候，發動軍事進攻。其中一位名叫李毅的學者說，中國可以在三天內完成任務，他在YouTube上有4.3萬名訂閱者，在微博上有數千名追隨者。李先生在中國發表演講，他認為與台灣的和平統一（仍然是中國共產黨的官方目標）是無法實現的。他最近的一次演講是在北京一個區級黨委開辦的官員培訓學院進行的。

不過李先生的觀點是有爭議的，甚至在體制內部也是如此。2020年，鷹派前將軍喬良發表了一篇不同尋常的斥責文章，斥責那些一直要求入侵台灣的人。他說，政府的任何決定都不是僅僅根據公眾意見做出的。"必須首先考慮限制性因素"。他寫道，否則"可能在名義上是愛國的，但在實踐中會傷害國家"。

一家為北京“加固胸肌”的小報《環球時報》的前主編胡錫進在最近的一條微博中表示公眾意見不會誘使中國採取行動。他說："如果我們認為通過軍事手段解決台灣問題的時機還不成熟"，那就"沒有任何力量可以迫使我們開始一場戰爭"。

民族主義由黨塑造

經濟學人這篇文章說，中國流行的民族主義在一定程度上是由中共黨本身塑造的。在粉碎了1989年的天安門抗議之後，中國加強了“愛國主義”教育，官員們堅持認為，愛國主義包括“愛黨”和“愛國”。從那時起，學校被要求強調中國在黨奪取政權之前，在外國人手中遭受的屈辱，可以追溯到19世紀英國發動的鴉片戰爭。其目的是灌輸一種受害者的意識，以及對黨使中國再次強大的感激之情。在過去30年的大部分時間裡，中國的經濟都在快速增長，這對黨的工作很有幫助。此外，習近平先生對外交政策採取了更加張揚的態度，許多中國人強烈認為西方正在衰落，尤其是自2007-2009年全球金融危機以來。

目前，該黨似乎仍有能力控制民眾的民族主義，以滿足其目的。在習近平先生2012年上台之前，這個黨偶爾會允許針對西方國家的大規模抗議活動，這樣做的一個原因是，通過展示西方在中國的利益可能會受到影響，給中國當局帶來外交優勢。1999年，在北約轟炸中國駐塞爾維亞大使館後，官員們用巴士將學生們送到北京使館區，在美國和英國使館外舉行了示威活動（中國不承認這起轟炸是一個意外）。在習近平先生上台前的幾個月里，該黨還容忍了許多關於有爭議的尖閣島（中國稱釣魚島）的反日抗議活動。

暴徒規則

經濟學人這篇文章說，但習近平先生似乎比他的前任們更緊張。在培養網上虛擬民族主義的同時，他對現實世界的民族主義進行了更嚴格的控制。習近平先生對非政府組織的強硬態度幾乎同樣適用於那些致力於民族主義事業的非政府組織，以及那些倡導民權的非政府組織。在中國，沒有任何東西可以與俄羅斯的暴徒民族主義青年團體“Nashi”（我們的）相提並論，後者在克里姆林宮的支持下興盛了幾年。

儘管網上的死亡威脅層出不窮，但還沒有關於民族主義抗議者殺人的報道，這表明官方並不希望發生這種暴力。方方和習近平先生都已年過六旬。他們的世界觀可能非常不同，但都有文化大革命的記憶，文化大革命給各政治派別的人們帶來了創傷。習先生和他的父親曾被紅衛兵告發。根據官方說法，習先生的一個同父異母的姐姐被"迫害致死"。

經濟學人說，2017年，該黨允許針對韓國部署美國"薩德"反導彈系統舉行分散的示威活動，中國稱薩德反導系統將威脅其安全。

但在習近平先生上台後的十年裡，沒有發生過大規模的民族主義抗議活動。與以往相比，穩定一直是該黨的口號。在為預計於今年年底舉行的五年一次的黨代會（20大）做準備的過程中，官員們變得更加緊張了。最近在河南省為阻止破產銀行賬戶持有人的示威活動所做的努力表明，他們是多麼緊張。

自毛澤東時代以來，還沒有聽說過與台灣有關的示威活動。這顯然是因為該黨不希望好戰的人群導致可能使中國捲入與美國的核衝突的關係複雜化。

然而，在這場（冠狀病毒）大流行中，該黨將民眾的民族主義推到了新的高度。該黨的宣傳人員談到"西方的混亂和中國的秩序"--這句話至少在最近引起了許多中國人的共鳴，他們讚賞該黨為防止病毒進入中國並部署大量人員控制國內疫情而做出的巨大努力。由於這種警惕性，死亡人數保持在極低水平，大多數中國人能夠像往常一樣生活。（中）