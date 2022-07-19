郎鹹平遷出上海後 彭博社稱封城清零陰影將使上海萬名富人離開中國

中國

在上海定居的台灣籍經濟學者郎鹹平近日舉家自上海遷去香港後，美國彭博通訊社引述移民機構報道，上海封城清零使許多人留下心理陰影，今年估計有超過1萬名富裕民眾帶着480億美元身家離開中國。

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報道說，在上海經營高級餐廳的胡先生，近期已賣掉餐廳約2000萬元人民幣的股權，並找了移民律師和財富管理顧問幫助他辦理移民。儘管可能障礙重重，胡先生還是表示想搬到加拿大定居。胡先生表示：“你能想象，在這個中國最發達城市，開始封城時我差點餓死嗎？我非常難過，是時候走了。”

7名銀行家及多名移民顧問向彭博社透露，上海封城期間的移民諮詢量比去年增加3至5倍，關於如何將資金轉移出境的查詢，近期正在激增。上海移民顧問蘇米（Sumi）說：“因為防疫封控問題，許多人真的感覺別無選擇。有些客戶以前對移民問題猶豫不決，現在終於下定了決心。”

報導指出，連人帶錢離開中國，這是胡先生之前從未想過的事情，就像大陸全國各地的富裕階層一樣。但政府會讓他們走嗎？這是盤旋在他們心頭的大問題。有移民律師透露，決策層雖未明確收緊限制，但近幾個月官方處理護照申請的時間拖長，對資料要求更加繁瑣，同時把大筆資金轉移海外的方法正愈來愈少。

郎鹹平在上海封城之初曾說：“上海2500萬，一人一管，全民核酸，各地馳援，全國一盤棋，這就是中國力量。”後因患急病的老母親必須先做核酸才能就醫，未能及時搶救去世了，他發帖哀嘆：“因為封控了，所以我也沒有見到我媽媽最後一面。我希望這個悲劇不要再發生”。

據法廣報道：對嚴酷的封城清零政策不滿包括許多著名的毛左人士，北大教授孔慶東批評道：“封建社會也沒有這般兇殘”